Rodrygo redt Real laat op mooie avond voor Vinícius; Sevilla stelt teleur

Woensdag, 24 mei 2023 om 21:24 • Laatste update: 22:15

Real Madrid heeft plek twee in LaLiga in ieder geval voor even terug. De ploeg van Carlo Ancelotti knokte zich woensdag, op een avond die ook in het teken stond van de steunbetuigingen aan Vinícius Júnior, dankzij een laat doelpunt van Rodrygo naar een 2-1 zege op Rayo Vallecano. Sevilla kwam niet voorbij Elche (1-1) en heeft daardoor geen al te beste papieren meer voor een Europees ticket. Villarreal, de nummer vijf van LaLiga, deed wat moest het doen tegen Cádiz (2-0 winst) en behoudt kans op een Champions League-ticket.

Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1

Vinícius Júnior, die tegen Valencia slachtoffer werd van racisme, zag zijn rode kaart geseponeerd worden. De Braziliaan, die voorafgaand steun kreeg van zijn ploeggenoten, kon vanwege een blessure niet in actie komen en werd links voorin vervangen door Rodrygo. Rayo had bij winst in het Santiago Bernabéu nog uitzicht op een Conference League-ticket en ging brutaal van start. Real-doelman Thibaut Courtois redde op schoten van Óscar Valentín, Unai López en Isi Palazón.

Een uitstekende combinatie met Federico Valverde zette Karim Benzema na een half uur vrij voor Stole Dimitrievski. Benzema omspeelde de doelman en tikte uit een lastige hoek binnen: 1-0. Na rust waren de Madrilenen sterker, maar een beslissend doelpunt bleef uit. Rayo sloeg in minuut 84 vrijwel uit het niets toe. Raúl de Tomás verraste Courtois vanbinnen de zestienmeter met een laag schot in de korte hoek: 1-1. Real Madrid heropende de jacht en slaagde één minuut voor tijd. Rodrygo dribbelde van links naar en binnen en plaatste de bal van zeventien meter zeer beheerst in de onderhoek: 2-1.

Elche - Sevilla 1-1

Nog geen week geleden mocht José Luis Mendilibar zich met recht 'verlosser' noemen. De trainer van Sevilla had 1) zijn ploeg uit de degradatiezone naar de middenmoot geloodst 2) de finale van de Europa League bereikt en was 3) met negentien punten uit acht duels de best presterende LaLiga-trainer sinds hij het stokje eind maart overnam. Zelfs Europees voetbal leek daarom nog haalbaar, maar dan moest er woensdag wel gewonnen worden bij hekkensluiter Elche.

Sevilla begon nog goed het Estadio Manuel Martínez Valero. Na tien minuten zette Pape Gueye een combinatie op, die via Youssef En-Nesyri bij Erik Lamela belandde. De Argentijn nam goed mee en liet Elche-keeper Edgar Badia kansloos met een lage schuiver: 0-1. Er was zo geen vuiltje aan de lucht voor Sevilla, tot Gueye zijn ploeg benadeelde. De huurling van Marseille ging met gestrekt been in op zijn tegenstander en kreeg direct rood: zijn derde sinds januari. Kort daarna maakte Elche gelijk. Josan zette de bal op goed geluk voor en zag Tete Morente met zijn schouder én enig fortuin voor de eindstand zorgen. Karim Rekik stond in de basis bij Sevilla en speelde de hele wedstrijd.

Villarreal - Cádiz 2-0

Cádiz kwam in de twintigste minuut heel dicht bij de openingstreffer, maar Sergio Guardiola kon net niet bij de bal om in te koppen. In de tegenstoot maakte Villarreal het onverbiddelijk af. Nicolás Jackson was er na een lange bal vandoor, omspeelde de ver uitgekomen doelman Jeremias Ledesma en slalomde ook nog langs enkele verdedigers op de doellijn: 1-0. Vlak voor rust werd een treffer van Villarreal-middenvelder Manu Trigueros afgekeurd vanwege een overtreding in de aanloop. In blessuretijd van de eerste helft onderschepte Jackson een te korte terugspeelbal, waarna de spits er alsnog 2-0 van maakte.