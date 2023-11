Rodrygo helpt Real met fraaie solo's naar ruime zege; Bellingham wéér trefzeker

Zondag, 26 november 2023 om 20:26 • Lars Capiau • Laatste update: 20:32

Real Madrid heeft zondagavond zonder enige moeite afgerekend met Cádiz: 3-0. De overwinning werd ingeleid door Rodrygo, die tot twee keer toe wist te scoren na een prachtige solo-actie. De derde treffer kwam op naam van Jude Bellingham, die alweer zijn elfde doelpunt van het LaLiga-seizoen maakte.

Real moest de nodige spelers missen door blessures. Onder meer Éder Militão, Vinícius Júnior, Eduardo Camavinga en Thibaut Courtois moesten verstek laten gaan. Door de vele afwezigen waren er basisplekken voor Luka Modric en Toni Kroos, die dit seizoen veelal genoegen moeten nemen met een plek op de reservebank.

Scherper dan dit ga je ze niet krijgen ?? Rodrygo schiet de bal per-fect in de kruising: 1-0! ??#ZiggoSport #LaLiga #CádizRealMadrid pic.twitter.com/4HqQ51QFVb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 26, 2023

De wedstrijd bestond voor het grootse gedeelte uit Madrileens eenrichtingsverkeer en het duurde dan ook niet lang totdat Real op voorsprong kwam. De openingstreffer was er een van grote schoonheid.

Na een snelle uitbraak kreeg Rodrygo de bal in de voeten gespeeld aan de linkerkant van het zestienmetergebied. De buitenspeler begon aan een indrukwekkende dribbel, passeerde vier spelers van Cádiz, speelde één verdediger door de benen en vond vervolgens de verre hoek: 0-1.

Ook de tweede goal van Real was een knappe solo van Rodrygo. Ditmaal kreeg de Braziliaan halverwege de helft van de tegenstander de bal aangespeeld. Hij zocht vervolgens de achterste linie van Cádiz op, omspeelde drie spelers en vond wederom de verre hoek: 0-2.

Daarmee was de wedstrijd met nog een klein halfuur te spelen al beslist. Cádiz kon na de tweede tegentreffer nog amper een vuist maken en creëerde nauwelijks kansen meer. Trainer Sergio González gebruikte al zijn vijf wissels, maar het mocht niet baten.

Het slotakkoord was dan ook voor Real en ditmaal was Rodrygo de aangever. De aanvaller zette Bellingham oog in oog met de Cádiz-doelman en de Engelsman vond met links de rechteronderhoek: 0-3. Door de ruime overwinning is Real in ieder geval voor één dag koploper in de LaLiga. Maandagavond komt nummer twee Girona in actie tegen Athletic Club.