Rodrygo en Bellingham bezorgen dominant Real Madrid zege op Athletic Club

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 23:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:41

Real Madrid heeft direct uitstekende zaken gedaan in LaLiga. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti won het op papier lastige uitduel met Athletic Club met 0-2. Rodrygo en Jude Bellingham zorgden al voor rust voor de eindstand. De Engelsman bekroonde zijn debuut in LaLiga zodoende direct met een treffer. Real domineerde en had verrassend weinig te duchten van Athletic. Titelconcurrenten Barcelona en Atlético spelen op respectievelijk zondag en maandag hun eerste competitiewedstrijd.

Ancelotti lijkt definitief te zijn afgestapt van het 4-3-3-systeem. De Italiaan kondigde al aan te willen experimenteren met een tweespitsensysteem en deed dat veelvuldig in de voorbereiding. Ook zaterdagavond was dit het geval: Vinícius Júnior en Rodrygo vormden het spitsenkoppel van de Madrilenen. Het viermansmiddenveld bestond uit Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde en Bellingham. De Engelsman was de voorste pion van het viertal. Fran García kreeg de kans op de linksbackpositie, terwijl Andriy Lunin de zwaar geblesseerd geraakte Thibaut Courtois verving onder de lat. Bij Athletic was de aanvallende hoop voornamelijk gevestigd op de broers Nico Williams en Iñaki Williams.

Echt grote kansen bleven in de openingsfase uit. Wel was Vinícius Júnior bedrijvig en de Braziliaan zorgde dan ook voor de nodige dreiging. Bij de eerste grote mogelijkheid was het direct raak voor de Koninklijke. Rodrygo gaf mee aan de mee opgekomen Dani Carvajal, die de bal op zijn beurt weer teruggaf aan de Braziliaan. Rodrygo zag een gaatje in de verre hoek en vond die feilloos: 0-1. Real haalde bij vlagen een hoog niveau in de eerste helft, terwijl Athletic weinig te vertellen had in eigen huis. Zo kwamen de Basken goed weg toen een inzet van David Alaba, via Athletic-goalie Unia Simón, tegen de paal belandde.

De hoofdstedelingen domineerden tegen het verrassend zwakke Athletic en verdubbelden tien minuten voor rust hun voorsprong. Een hoekschop van Alaba kwam terecht bij Bellingham, die zijn schot via een listige stuit achter Simón deed belanden: 0-2. Athletic-trainer Ernesto Valverde besloot tijdens de rust driemaal te wisselen. Álex Berenguer, Oihan Sancet en Gorka Guruzeta betraden het veld. Een echt groot effect had dat echter niet. Hoewel Real minder speelde dan voor rust, bleef de ploeg van Ancelotti de bovenliggende partij. De bezoekers kwamen meermaals dicht bij de 0-3. Zo deponeerde Valverde zijn vrije trap net langs de verkeerde kant van de paal en stuitte Vinícius op Simón. De Spaans international had in de slotfase tevens nog een antwoord op een schot van invaller Luka Modric.

