Rodallega raakt geblesseerd, barst in tranen uit, hinkt op het veld en schiet zijn club ineens naar de landstitel

Independiente Santa Fe heeft zich in de nacht van zondag op maandag op bijzondere wijze gekroond tot kampioen van de Colombiaanse Primera A. In het beslissende duel om de landstitel was de club met 1-2 te sterk voor Independiente Medellín. Opvallend genoeg werd de winnende treffer aangetekend door de 39-jarige Hugo Rodallega, die bovendien geblesseerd was.

Bij een 1-1 tussenstand en een kwartier voor tijd raakte Rodallega geblesseerd. Hij barstte in tranen uit en hinkte op het veld, dat hij eigenlijk niet wilde verlaten. Toch bleef hij nog enkele minuten staan, voordat Ángelo Rodríguez de spits kwam vervangen.

In de minuten dat Rodallega over het veld hinkte, kreeg hij plotseling de bal voor zijn voeten van Edwar López na een voorzet van de rechterkant. De routinier tekende de 1-2 aan, en daardoor werd Santa Fe landskampioen voor de tiende keer in de clubgeschiedenis.

Rodallega is onder meer bekend van zijn periode in de Premier League. In 2009 belandde de aanvaller bij Wigan Athletic, waarna hij in 2012 de transfervrije overstap naar Fulham maakte.