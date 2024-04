Roda-verdediger Didden maakt voor half miljoen euro stap naar de Eredivisie

Matisse Didden verdedigt vanaf komend seizoen de clubkleuren van FC Utrecht, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Belgische verdediger heeft een meerjarig contract ondertekend bij zijn nieuwe werkgever. De Domstedelingen versterkten zich eerder al met twee andere Belgen: Siebe Horemans (Excelsior) en Alonzo Engwanda (Anderlecht).

Didden maakt dit seizoen indruk bij Roda JC Kerkrade, dat tweede staat en de Eredivisie in het vizier heeft. Didden, een 1.98 meter lange centrumverdediger, is een van de sterkhouders in het elftal van trainer Bas Sibum. De Telegraaf verwacht dat de transfersom rond een half miljoen euro bedraagt. Didden had nog een doorlopend contract tot medio 2025.

Technisch directeur Jordy Zuidam is in zijn nopjes met de komst van de 22-jarige mandekker. “Matisse is kopsterk en kan goed met ruimte in zijn rug verdedigen. Hij heeft een goede pass in huis; zowel lang als kort. In de opbouw is hij rustig. Matisse heeft een goede functionele techniek en kiest goed positie."

"Wat bovendien opvalt is zijn werkethiek: Matisse heeft een goed karakter, investeert in zichzelf en is vastberaden beter te worden. We hopen dat hij het seizoen goed af kan sluiten bij Roda JC en kijken er naar uit hem in het shirt van FC Utrecht te zien.”

Didden liet zelf ook van zich horen. "Ik ben superblij om hier te zijn en trots dat ik voor deze ploeg mag spelen. Het was voor mij eigenlijk een no-brainer toen FC Utrecht mij belde. Het is een hele grote club die op het hoogste niveau speelt. Als Utrecht komt, dan luister je."

Didden begon met voetballen bij Niel SK. Via Bocholter VV kwam hij op veertienjarige leeftijd terecht bij Patro Eisden Maasmechelen, waar hij op zestienjarige leeftijd debuteerde in het eerste elftal. Via KRC Genk kwam hij vorig jaar zomer bij Roda JC terecht. Didden kwam tot op heden 29 maal in actie voor de Koempels en hoopt de club voor zijn vertrek naar Utrecht terug te brengen naar de Eredivisie.

“Natuurlijk ben ik trots dat ik een transfer heb kunnen maken", blikt Didden op de clubsite van Roda vooruit op zijn vertrek uit Kerkrade. "Ik ben Roda JC dankbaar voor het podium dat de club mij geboden heeft en voor de ontwikkeling die ik hier heb mogen doormaken. Vanzelfsprekend blijft de focus volledig op Roda JC tot het einde van dit seizoen, omdat we allemaal maar één doel voor ogen hebben: promoveren.”

