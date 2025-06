Roda JC vindt opvolger van Bas Sibum in het buitenland

Kevin Van Dessel (46) is de nieuwe hoofdtrainer van Roda JC, zo meldt de Limburgse club maandag via de officiële kanalen.

Van Dessel is de opvolger van Bas Sibum (42), die komend seizoen voor de groep staat bij Heracles Almelo.

In het afgelopen seizoen was de Belg assistent-trainer bij KAA Gent. Eerder vervulde Van Dessel die rol bij KRC Genk en KV Mechelen.

Roda geeft Van Dessel de kans om op eigen benen te staan. In Kerkrade heeft hij een contract getekend tot medio 2026.

Tussen 1999 en 2007 speelde Van Dessel voor Roda. Hij droeg niet alleen regelmatig de aanvoerdersband, maar won ook de TOTO KNVB Beker met de Nederlandse club.

Via de clubwebsite reageert technisch manager Rob Servais op de aanstelling. “Kevin heeft in België op hoog niveau gewerkt en beschikt daarmee over de kwaliteiten om een speelwijze te ontwikkelen.”

“De stap naar het hoofdtrainerschap komt voor hem op het juiste moment en daar kan Roda van profiteren. Bovendien heeft Kevin al dertien jaar bij de club gezeten, waardoor hij de cultuur van de club en de regio kent en omarmt”, aldus Servais.