Roda JC Kerkrade verslaat Jong Ajax en slaat aanval op de koppositie af

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 21:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:57

Roda JC Kerkrade behoudt de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie dankzij een 2-1 overwinning op Jong Ajax in het eigen Parkstad Limburg Stadion. Nummer twee Willem II, dat in punten gelijk staat met Roda JC maar een minder doelsaldo heeft, had vrijdagavond weinig moeite met Jong PSV: 3-0. Telstar speelde tegen TOP OSS 85 minuten met een man minder, maar wist desondanks wel te winnen door een goal in de blessuretijd.

Roda JC - Jong Ajax 2-1

Roda JC leek na tien minuten spelen via Oualid Ould-Chikh op voorsprong te komen. De aanvallend ingestelde middenvelder scoorde echter uit buitenspelpositie en zag zijn treffer afgekeurd worden. Enkele minuten later kwamen de Limburgers toch op voorsprong. Enrique Peña Zauner schoot de bal met de buitenkant van zijn voet buiten het bereik van Charlie Setford. Vlak voor rust maakte Nassef Chourak na een fraaie lobpass van Tristan Gooijer zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal en trok hij de stand zo weer gelijk: 1-1. In de tweede helft maakte Ould-Chikh toch een treffer. Hij knalde van buiten de zestien via de binnenkant paal raak: 2-1.

Willem II - Jong PSV 3-0

In het eerste bedrijf was Willem II de beter spelende ploeg tegen een goed weerstand biedend Jong PSV. Het was echter aan doelman Roy Steur te danken dat de Tilburgers moeilijk tot scoren kwamen. Een schot van Jeredy Hilterman uit de draai pareerde de jonge doelman, waarna hij vooral indruk maakte met een uitstekende redding uit een door Amine Lachkar ingekopte corner. Nadat Rúnar Thór Sigurgeirsson met een afstandsschot uit een lastige hoek de lat raakte, moest Jong PSV net voor rust alsnog capituleren. Een schot van Thijs Oosting werd door Jong PSV-verdediger Muhlis Dagasan van richting veranderd, Steur kansloos latend: 1-0. Na de theepauze liep de thuisploeg verder weg van de Eindhovenaren. Sigurgeirsson zette de bal laag voor, waar Hilterman in de zestien vrij stond, controleerde en van dichtbij onberispelijk raak schoot: 2-0. De 3-0 viel niet veel later op curieuze wijze. Matteo Dams liet een inworp onbegrijpelijk lopen voor zijn doelman, maar die kwam niet uit. De alerte Hilterman, naast twee goals dus ook goed voor een assist, pikte op en legde af bij Oosting, die hem in het lege doel kon schuiven: 3-0.

FC Emmen - Jong AZ 2-1

In Drenthe wist Jong AZ al snel op voorsprong te komen. Jayden Addai kreeg de bal aan de zijkant van het strafschopgebied, kapte zijn tegenstander uit en schoot vervolgens laag raak in de korte hoek: 0-1. Het was alweer zijn negende doelpunt van het seizoen. Vlak voor rust kwam FC Emmen wel weer op gelijke hoogte. Jari Vlak haalde van buiten de zestien met links uit en schoot knap raak: 1-1. Diezelfde Vlak scoorde ook in de zevende minuut van blessuretijd en was daarmee de grote held van Emmen.

FC Dordrecht - FC Den Bosch 5-1

FC Dordrecht schoot vrijdagavond uit de startblokken en kwam via Rene Kriwak al in de tweede minuut op 1-0. Daarna was het de beurt aan collega-aanvaller Adrian Segecic, die doel trof in de 17e en 25e minuut. Tussendoor zorgde Luke Mbete namens de bezoekers uit Den Bosch de aansluitingstreffer. De hoop van Den Bosch op een comeback verdween definitief na ruim een uur spelen, toen Rocco Robert Shein de 4-1 op zijn naam bracht. Het duel lag kort daarop even stil omdat er iets op het veld was gegooid. Na de hervatting kende Dordrecht genade met het povere Den Bosch, al werd het nog wel 5-1 dankzij een benutte penalty van Mathis Suray na een handsbal in de zestien.

NAC Breda - Helmond Sport 1-1

Na een kwartier spelen kreeg NAC de eerste kans van de wedstrijd. Pius Krätschmer leverde de bal uiterst slordig in, maar Matthew Garbett faalde oog in oog met Wouter van der Steen. Even later had Joseph Amuzu de openingstreffer moeten maken, maar hij treuzelde in de afronding. Aan de andere kant kreeg Tom Boere een levensgrote kans. De spits snoepte de bal af van een weifelende verdediger, maar werd vlak voor het afronden net genoeg gehinderd door Bram van Vlerken en Krätschmer om trefzeker te zijn. Martijn Kaars brak na een klein uur spelen de wedstrijd open namens de uitploeg. Oog in oog met Tein Troost bleef de spits kalm en tekende hij voor zijn negende van het seizoen aan: 0-1. Na 75 minuten spelen kwam NAC langszij. Met een krulschot van zijn mindere rechtervoet vond Dominik Janošek op fraaie wijze de kruising: 1-1.

?? Dominik Janosek verrast de keeper en knalt vrije trap in de kruising! ??#nachel — ESPN NL (@ESPNnl) October 27, 2023

Telstar - TOP Oss 1-0

Al na vijf minuten spelen kwam Telstar in een ondertal te staan. Basisdebutant Danny Bakker vloerde als laatste man de anders doorgebroken Joshua Zimmermann en kon meteen inrukken. Het was dankzij de zeer indrukwekkend keepende Joey Houweling dat de thuisploeg met de overwinning van het veld afliep. Zo had de sluitpost met de voeten een antwoord op een harde poging van Delano Ladan en werkte hij kort voor rust een inzet van Ilango Pata van dichtbij op fabelachtige wijze over het doel. Ook een gevaarlijke kopbal van Arthur Allemeersch vloog over. In het tweede bedrijf namen de Ossenaren het doel van Telstar wederom flink onder vuur, maar niks zou de clean sheet van Houweling in de weg staan. En het werd nog mooier voor het tienkoppige Telstar: in de blessuretijd maakte Mitch Apau de winnende treffer: 1-0.

De Graafschap - FC Eindhoven 2-1

De ontmoeting op De Vijverberg kwam in de slotfase van de eerste helft tot leven. Justin Ogenia was iets eerder bij de bal dan doelman Mees Bakker, om vervolgens Evan Rottier in staat te stellen om simpel de 0-1 aan te tekenen. Slechts vijf minuten later volgde de 1-1. Donny Warmerdam schoof de bal in de verre hoek. Kort na rust lag het duel ruim tien minuten stil vanwege een sfeeractie met vuurwerk van Brigata Tifosi, de fanatieke supportersgroepering van de thuisclub. Kort na de hervatting maakte Simon Colyn na een fraaie actie de 2-1 voor De Graafschap, dat nadien niet meer in de problemen kwam tegen Eindhoven en drie punten kon bijschrijven.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 12 8 2 2 17 26 2 Willem II 12 8 2 2 10 26 3 ADO Den Haag 12 6 5 1 7 23 4 FC Emmen 12 6 4 2 6 22 5 FC Dordrecht 12 5 6 1 12 21 6 FC Eindhoven 12 5 5 2 4 20 7 De Graafschap 12 6 2 4 -1 20 8 VVV-Venlo 12 5 4 3 0 19 9 Helmond Sport 12 5 3 4 5 18 10 NAC Breda 12 5 3 4 0 18 11 Jong AZ 12 5 2 5 3 17 12 FC Groningen 11 4 2 5 3 14 13 SC Cambuur 11 4 2 5 -1 14 14 Jong PSV 11 4 1 6 -10 13 15 Jong FC Utrecht 10 3 2 5 -9 11 16 MVV Maastricht 11 3 2 6 -4 11 17 Telstar 12 3 1 8 -10 10 18 FC Den Bosch 12 3 0 9 -11 9 19 TOP Oss 12 2 1 9 -8 7 20 Jong Ajax 12 1 3 8 -13 6