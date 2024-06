Robin van Persie wordt in hetzelfde rijtje geschaard als Lionel Messi

Cesc Fàbregas bewaart zeer goede herinneringen aan de samenwerking met Robin van Persie bij Arsenal. De voormalig middenvelder uit Spanje durft zelfs te beweren dat zijn oud-ploeggenoot de beste spits is met wie hij in één elftal heeft gespeeld.

Fàbregas deed de uitspraak vrijdagavond in de uitzending van de BBC rondom het duel tussen Nederland en Frankrijk op het EK. "Ik heb het geluk gehad om met geweldige aanvallers te mogen spelen." Gary Lineker grapte dat hij niet voor de makkelijke optie mocht gaan door Lionel Messi te noemen.

"Maar als ik één speler mag noemen die mij het meest heeft verrast, en wiens gehele loopbaan ik heb gevolgd, dan is dat Robin van Persie." Lineker wilde direct weten of Fabregas Van Persie hoger inschat dan landgenoot David Villa, met wie hij samenspeelde bij FC Barcelona en de Spaanse ploeg.

"Ja, Robin was klinischer en veelzijdiger. En voor het doel deed hij altijd bijzondere dingen", bracht Fabregas in herinnering. "Een erg bijzondere speler met een fantastische mentaliteit. Hij werkte na trainingen nog altijd uren voor zichzelf."

Rooney

Wayne Rooney speelde bij Manchester United enige tijd samen met Van Persie. Hij wist van de speciale band van Fabregas en de Nederlander bij Arsenal en besloot daarom om beelden van het duo te bekijken.

"Daar de komst van Robin kwam ik wat meer naar achteren te spelen. Een beetje zoals Cesc bij Arsenal opereerde. Daarom keek ik naar beelden van Cesc om mij die rol eigen te maken. Daardoor was ik vaak de aangever van Robin, in plaats van dat ik zelf scoorde. Maar hij verdiende het ook om in de spotlights te staan."

