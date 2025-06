'Robin van Persie wil toptalent kans geven, ondanks overvol middenveld bij Feyenoord'

Nassim El Harmouz (18) krijgt komende zomer de kans om zich te bewijzen bij Feyenoord. Robin van Persie wil de jonge middenvelder wegen tijdens de voorbereiding van het eerste elftal.

Dat schrijft de doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Youth Watcher op Bluesky. “De middenvelder maakt een uitstekende ontwikkeling door bij Feyenoord Onder 19 en Feyenoord Onder 21.”

El Harmouz (4 februari 2007) staat al jarenlang te boek als een groot talent op Varkenoord. Feyenoord zal wel naar zijn contractsituatie moeten kijken, daar de jeugdinternational slechts tot medio 2026 vastligt.

Zaterdagavond komt El Harmouz weer in actie namens Feyenoord Onder 21, tijdens de return van het cruciale tweeluik met Jong Sparta (3-0 achterstand).

Tijdens het grootste gedeelte van het huidige seizoen speelde El Harmouz zijn wedstrijden in Feyenoord Onder 19 en de Youth League.

El Harmouz is een van de drie grote Amsterdamse talenten bij Feyenoord. Givairo Read (18) is reeds doorgebroken in de hoofdmacht. Ook Ayoub Ouarghi (17) staat hoog aangeschreven.

Het nieuws over El Harmouz is enigszins opvallend te noemen, daar de middelste linie bij Feyenoord momenteel juist overvol lijkt. Wel is het zo dat een aantal internationals pas later in de voorbereiding zal aansluiten.