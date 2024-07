Robin van Persie raakt routiniers kwijt die goed zijn voor 241 duels namens Heerenveen

Sven van Beek en Pelle van Amersfoort vertrekken bij sc Heerenveen, zo meldt Sander de Vries van de Leeuwarder Courant. Opvallend detail: de twee worden ploeggenoten bij hun nieuwe club.

Met de transfers van de twee routiniers boet Heerenveen behoorlijk in op ervaring, daar Van Amersfoort en Van Beek samen goed zijn voor 241 wedstrijden in de hoofdmacht van de Friese club.

Van Amersfoort speelde over twee periodes voor Heerenveen. Eerst tussen 2014 en 2019, later tussen 2022 en 2024. De spits noteerde 159 wedstrijden, waarin hij 28 keer trefzeker was en 12 keer aangever.

Van Beek stond sinds 2021 onder contract bij Heerenveen en fungeerde afgelopen seizoen als aanvoerder. Hij kwam in drie seizoenen tot 82 wedstrijden (twee goals, twee assists).

Grappig detail is dat Van Beek en Amersfoort bij hun nieuwe club opnieuw ploeggenoten worden. De twee vertrekken naar Qatar, waar ze gaan spelen voor Al-Shahania.

Van Beek en Van Amersfoort zijn niet de eerste ervaren krachten die vertrekken bij Heerenveen. Ook Thom Haye en Anas Tahiri (beiden transfervrij) vertrekken. Patrik Walemark (Feyenoord) keert terug naar zijn eigen club.

Tegenover het vertrek van bovengenoemde spelers staat onder meer de komst van Danilo Al-Saed (Sandefjord) en Levi Smans (VVV-Venlo). Ook wist Heerenveen Sam Kerstens transfervrij in te lijven.

