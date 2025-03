Robin van Persie moet keihard lachen om kritische monoloog van Valentijn Driessen na Feyenoord - Inter

Een onderonsje tussen Robin van Persie en Valentijn Driessen tijdens de persconferentie na afloop van Feyenoord - Inter (0-2) zorgt voor hilariteit op social media. De Rotterdamse oefenmeester reageerde op geheel eigen wijze nadat de journalist van De Telegraaf aan een kritische monoloog begon.

Van Persie vroeg tijdens zijn eerste persconferenties als trainer van Feyenoord meermaals naar Driessen, die telkens niet aanwezig was. Woensdagavond was de journalist wel in De Kuip.

Toen de persconferentie zijn einde naderde en Driessen nog geen vraag had gesteld, nam Van Persie het woord. “Valentijn nog een vraagje? Want ik zie je. Gelukkig, daar is hij. Hey Valentijn!”

In plaats van een vraag te stellen, begon Driessen zijn mening te ventileren. “Dit is natuurlijk einde verhaal. Dat weet je zelf ook. Die Nederlandse clubs hebben in deze fase van de Champions League eigenlijk gewoon niets meer te zoeken.” Van Persie moet hard lachen om de journalist.

“Dat heb je gisteren gezien bij Arsenal”, gaat Driessen verder. “En vandaag weer, dit kwaliteitsverschil...” Van Persie verandert niet van houding. “Heerlijk, heerlijk. Ik geniet hier wel van. Valentijn, ik durf het niet oneens met je te zijn.”

Driessen merkt op dat hij weinig indruk maakt op de trainer. “Ik spreek je over een week.” Van Persie blijft vriendelijk. “Tot volgende week. Thanks Valentijn!”

Het lijkt erop dat Van Persie de onderonsjes tussen Arne Slot en Driessen goed heeft geanalyseerd. De succescoach van Liverpool reageerde vaak op een luchtige manier wanneer de journalist kritiek uitte op Feyenoord.