Feyenoord-trainer Robin van Persie gaat in op gedrag van Wouter Goes

Robin van Persie heeft donderdagmiddag zijn licht laten schijnen op Wouter Goes. Het gedrag van de twintigjarige verdediger van AZ tijdens de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles deed veel stof doen opwaaien, en dat was niet voor het eerst dit seizoen. Van Persie wordt op de persconferentie van Feyenoord naar de mandekker gevraagd.

“Is Wouter Goes een type dat hier zou passen?”, vraagt Valentijn Driessen aan de trainer, die vervolgens moet lachen. “Ik had deze vraag ergens wel verwacht. Als ik even terugkijk naar mijn eigen periode als jonge speler, dan herken ik de weerstand die hij nu ervaart.”

“Ik hoop dat Goes op een gegeven moment gaat inzien dat die weerstand onnodig is. Er zijn heel veel meningen over hem. Of die terecht of onterecht zijn, laat ik even in het midden. Ik denk dat het een normaal proces is dat je op een gegeven moment tegen jezelf zegt: ‘Oké, wacht even. Ik krijg nu van alle kanten weerstand. Heb ik dat nodig?’”

“Ik denk persoonlijk van niet”, vervolgt Van Persie. “Dus ik hoop voor hem dat dat belletje gaat rinkelen en hij op een gegeven moment denkt: ik ga me gewoon focussen op mijn eigen spel. Dat is een proces waar hij nu in zit. Ik denk dat hij dat nu ook zo ervaart en denkt: heb ik dit nou iedere keer nodig? Het kost veel kracht, lijkt me, voor een jonge speler.”

“Tegenstanders gaan hem nu wel zoeken en daarin moet hij een weg vinden om zo min mogelijk weerstand te gaan krijgen. Daardoor wordt iedere wedstrijd zwaarder en moeilijker voor hem”, gaat de trainer verder.

“Ik heb dat zelf ook meegemaakt en dacht: wacht even, zo’n wedstrijd kost al zoveel kracht. Ik was echt gesloopt na elke wedstrijd en dat had ook met mijn eigen gedrag te maken. Vanaf het moment dat ik dat heb aangepast, ervaarde ik wedstrijden ook als veel relaxter en lichter. Daardoor werd ik uiteindelijk beter. Hopelijk gaat Goes dat proces ook vroeg of laat inzetten”, aldus Van Persie.