Robin van Persie krijgt zeer goed nieuws daags voor Champions League-duel Feyenoord - Inter

In aanloop naar de Champions League-wedstrijd van woensdagavond tegen Inter kan Feyenoord weer beschikken over Ayase Ueda en Jakub Moder. Antoni Milambo lijkt de heenwedstrijd aan zich voorbij te moeten laten gaan.

Ueda en Moder hebben zich weer op het trainingsveld gemeld, terwijl Milambo een binnenprogramma afwerkt, zo meldt RTV Rijnmond. In de thuiswedstrijd tegen NEC (0-0) hadden de Rotterdammers een gebrek aan fitte middenvelders en werd er gekozen voor Gijs Smal op het middenveld.

Woensdag staat Robin van Persie wederom voor een puzzel. Oussama Targhalline is niet ingeschreven voor de Champions League en is dus ook niet inzetbaar. De Marokkaanse middenvelder was tegen NEC een lichtpuntje in een teleurstellende wedstrijd.

Van Persie kan Ueda en Moder wel weer aan de wedstrijdselectie toevoegen. De Japanse spits ontbrak de afgelopen vier wedstrijden, waaronder de uitwedstrijd tegen Milan (1-1). Toen besliste collega-spits Julián Carranza het duel.

De blessure van Moder lijkt dus mee te vallen. Hij ontbrak zaterdagavond alleen, maar heeft op dinsdagochtend de volledige training afgewerkt. Het lijkt erop dat de Pool tegen Inter weer minuten zal gaan maken.

Milambo kampt met een liesblessure, zo meldde Martijn Krabbendam in Voetbalpraat. De jeugdexponent van Varkenoord miste in de Champions League vrijwel geen duel; alleen tegen Red Bull Salzburg was de middenvelder niet inzetbaar.

Met de blessures van Quinten Timber, In-beom Hwang, Ramiz Zerrouki, Antoni Milambo, én het ontbreken van Targhalline mist de trainer van de Feyenoord veel middenvelders en lijkt hij wederom te kiezen voor Smal op het middenveld.