Robin van Persie krijgt kippenvel van speciaal moment bij Fortuna - Feyenoord

Robin van Persie is blij met de drie punten tegen Fortuna Sittard (0-2), maar is erg ontevreden over het spel van Feyenoord in de eerste helft. De trainer van de Rotterdammers zag zijn ploeg de afgesproken regels niet nakomen en greep succesvol in met een dubbele wissel. "De eerste helft was heel moeizaam, eigenlijk slecht", aldus de coach van de Rotterdammers na afloop op de persconferentie.

"In onze manier van verdedigen lag het tempo te laag, in de samenwerking met elkaar", legt Van Persie uit. "In balbezit hadden we tot kansen moeten komen, maar waren we veel te slordig."

Van Persie vond dat zijn ploeg voor rust niet voldeed aan de afgesproken 'habits', ofwel gewoontes. "Dan heb ik over het dingen als: als een bal jou passeert, terugsprinten. Dat geldt voor iedereen. Als een bal jou de andere kant op passeert, aansluiten. In het hoogste tempo. Als je dat niet levert, speel je gewoon een heel matige eerste helft."

Van Persie vond het in de tweede helft beter gaan. "Uiteraard helpen de goals ook. Op een gegeven moment trokken we de wedstrijd naar ons toe. Alleen we moesten wel diep gaan vandaag. Dat moet gewoon vanaf minuut één erin zitten. Daar gaan we ook aan werken."

In de rust werd een dubbele wissel doorgevoerd door Van Persie. Dat was tactisch, bevestigt de coach. Zo werd Hugo Bueno ingebracht voor linksback Quilindschy Hartman. "De ruimte lag aan onze linkerkant. Die werd helemaal vrijgelaten. Hugo's kracht is ook om er te komen. Dan is hij op zijn best. We wilden die ruimte vanuit de beweging aanvallen."

Ook het inbrengen van Hwang In-beom voor Ramiz Zerrouki was op tactische gronden. "De kracht van Hwang is dat hij in iedere actie vooruit denkt en vooruit handelt. Wij vonden dat Milambo en Moder tussen de linies vaak vrij stonden. Dat deden ze hartstikke goed, alleen dan moeten ze wel de bal krijgen."

Donderdag overleed oud-Feyenoord-trainer Leo Beenhakker op 82-jarige leeftijd. De spelers van Feyenoord ontvouwden zaterdag na de wedstrijd tegen Fortuna een speciaal spandoek voor Beenhakker. Daarop stond: ''Don' Leo Beenhakker 1942 – 2025'. “Ik kreeg daar wel kippenvel van”, reageert Van Persie. “Ik vond het een heel mooi moment. Het is ook heel erg terecht dat je een clublegende als Leo eert. De samenloop – supporters, spelers en het spandoek – vond ik vooral heel mooi. Dat iedere supporter uit volle borst meezong, daar genoot ik wel even van.”