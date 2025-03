Robin van Persie heeft na Feyenoord - NEC één verwijt: 'Het smetje op de avond'

Robin van Persie wist zaterdag zijn eerste wedstrijd als trainer van Feyenoord niet te winnen. De coach van de Rotterdammers verwijt zijn spelers na het 0-0 gelijkspel tegen NEC niets, maar heeft na afloop wel een andere klacht.

"Er was vandaag één team dat wilde voetballen, dat waren wij", zegt Van Persie voor de camera van ESPN. "Dat kun je overal in terugzien: zeventig procent de bal, zeventien kansen, vijf pogingen op doel. Ik heb het gevoel dat er meer in had gezeten. Dat is wel jammer."

Van Persie is minder gelukkig met scheidsrechter Rob Dieperink. "De fans, iedereen komt naar De Kuip om een mooie wedstrijd te zien. Dan blijf ik het jammer vinden dat een team dat heel veel tijdrekt daarvoor wordt beloond. Ik snap dat wij gewoon een doelpunt moeten maken. Het maakt het ook makkelijker als wij hem maken. Maar dan nog vind ik dat vijf minuten extra wel erg weinig is."

NEC groef zich in De Kuip helemaal in en gokte op de counter. "Dat is echt niet makkelijk", zegt Van Persie. "Wat je dan moet doen is loopacties maken, die ruimtes aanvallen. Dat constant blijven doen."

"Alleen de keren, zeker in de tweede helft, dat we in het momentum zaten... Dan was er een doeltrap en waren we weer een minuut verder. Een inworp, weer een minuut verder. Ze halen gewoon echt het tempo uit de wedstrijd. Dat is ieders goed recht, maar dat moet niet beloond worden."

Van Persie vindt dat de scheidsrechter veel harder had moeten optreden. "Dan moet je gewoon tien extra minuten geven. Voor het voetbal. Dat vind ik belangrijk. Dat vind ik het enige smetje op de avond."

NEC maakte in de tweede helft een doelpunt, dat vanwege hands in de aanloop van Koki Ogawa werd afgekeurd. "Dat is hands", oordeelt Van Persie bij het zien van de beelden. "En los daarvan hebben ze één halve kopbal gehad. Dat waren de kansen. Verdedigend geven we in principe niets weg. We waren heel dominant in balbezit. Dat hebben de jongens hartstikke goed gedaan. Ik kan ze niets verwijten. Sterker nog, ik vond ze goed spelen."

Feyenoord miste liefst dertien spelers en hoopt dat de ziekenboeg voor woensdag in de Champions League tegen Inter enigszins zal leegstromen. "Ayase Ueda komt misschien terug", zegt Van Persie. "Even afwachten hoe dat aankomende maandag zal gaan. Antoni Milambo en Jakub Moder? Daar gaan we ook nog naar kijken. Daar kan ik maandag of dinsdag meer over zeggen."