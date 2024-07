Robin van Persie grijpt mis met sc Heerenveen: beoogde AZ-aanwinst kiest voor avontuur in Engeland

Kenzo Goudmijn verkast naar het buitenland, weet journalist Chris Tempelman van Voetbal International. Slechts een medische keuring scheidt de middenvelder van AZ van een overstap naar Derby County.

De 22-jarige creatieveling speelde vorig seizoen nog op huurbasis voor Excelsior en lag tot medio 2026 vast bij AZ. In Alkmaar wist Goudmijn nooit echt door te breken. Hij zou zich uiteindelijk slechts twintig keer in het AZ-shirt hijsen.

Toch levert het jeugdtalent AZ een leuk zakcentje op. Wat Derby County precies gaat betalen voor Goudmijn maakt VI niet bekend. Transfermarkt taxeert de waarde van de nummer 10 op 1,8 miljoen euro.

Goudmijn is mogelijk niet de enige AZ'er die Alkmaar verruilt voor Derby. Ook Matthew Ryan speelt mogelijk volgend seizoen in de Championship. Volgens Tempelman 'lijkt het erop' dat de transfervrije Australiër volgend seizoen het doel van the Rams verdedigt.

Het is een hard gelag voor Robin van Persie. De kersvers trainer van sc Heerenveen had Goudmijn ook graag overgenomen van AZ. De entourage van de middenvelder voerde op Ibiza een gesprek met Van Persie over een eventuele overgang, zo berichtte De Telegraaf eerder.

Hoewel Excelsior degradeerde, kende Goudmijn afgelopen jaargang op persoonlijk niveau wel een prima seizoen. In dienst van de degradant kwam Goudmijn het afgelopen halfjaar tot achttien optredens in de Eredivisie en vier in de Keuken Kampioen Play-Offs.

Excelsior had bij lijfsbehoud het recht om Goudmijn nog een seizoen te huren van AZ, maar zag die optie in rook opgaan door de degradatie. Namens de Kralingers was Goudmijn over twee uitleenbeurten goed voor 82 wedstrijden, waarin hij 7 keer scoorde en 7 assists gaf.

