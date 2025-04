'Robin van Persie geniet van iedereen het volle respect bij Feyenoord en van mij al helemaal'

Ayase Ueda blijft zich steeds meer ontwikkelen bij Feyenoord. In een uitgebreid interview met Martijn Krabbendam van Voetbal International gaat de spits in op zijn eerste jaren in Rotterdam, spelen onder Robin van Persie en de Champions League.

In zijn eerste seizoen bij Feyenoord, viel Ueda nauwelijks op. Toenmalig trainer Arne Slot koos steevast voor Santiago Gimenez in de spits, tot begrip van de Japanner. “Hij deed het fantastisch. Ik heb dat jaar niet als negatief ervaren, ik heb er vooral van geleerd. Qua ontwikkeling heb ik het voor mezelf goed gedaan.”

“Als ik niet speel, ligt het aan mij, niet aan de trainer”, vervolgt Ueda. “Arne Slot koos met een reden voor Santiago. Wat hij kon brengen, kon ik nog niet. Ik zag wat er nodig was om als spits van Feyenoord te kunnen slagen.”

Inmiddels is Ueda, onder Brian Priske maar ook onder opvolger Robin van Persie, eerste keus in de spits van Feyenoord. Dit seizoen zitten blessures hem echter in de weg. Toch geniet Ueda ervan om dagelijks met Van Persie te werken.

“Als jonge jongen was ik echt een grote fan van Robin van Persie. Toen ik net bij Feyenoord zat, vond ik het al heel wat dat ik hem hier zag rondlopen als trainer van de jeugd, dus nu is het helemaal bijzonder dat hij mijn coach is geworden.”

“Alles wat hij zegt, neem ik in me op, raakt me in mijn hart”, vervolgt de 26-jarige Japanner. “Het is heel belangrijk voor me. Van Persie geniet van iedereen het volle respect en van mij al helemaal.”

Hoewel Feyenoord onder Van Persie al een sterke opmars heeft ingezet naar plaats drie, heerst er een groter doel. “Plaatsing voor de Champions League, het liefst direct, al wordt dat niet makkelijk. Anders via de derde plaats. Debuteren in de Champions League was een droom die uitkwam. Hiervoor was ik naar Europa gekomen”, besluit Ueda.