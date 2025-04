Robin van Persie vindt de uitslag van de gewonnen wedstrijd tegen FC Groningen (4-1) enigszins geflatteerd. De trainer van Feyenoord stelt na afloop tegenover ESPN en op de persconferentie dat zijn ploeg het 'zeker niet makkelijk' heeft gehad in de inhaalwedstrijd.

"We begonnen wel goed", zegt Van Persie. "We maken twee goede goals en hadden een aantal kansen voor de derde. De 2-1 krijgen we tegen vanuit een moment dat niet had gehoeven. We waren net te laat op een paar posities."

"De tweede helft hebben we het in het eerste half uur heel zwaar gehad. We kregen er moeilijk druk op. Groningen speelde goed tussen de linies. Dat was vervelend voor ons. We hebben iets veranderd daarin om er meer druk op te krijgen. Het voelde voor mij niet zo prettig dat Groningen lang de bal had. Daar gaan we aan werken."

Igor Paixão blonk met twee doelpunten, waarvan een schot in de uiterste kruising, opnieuw uit. "Igor is geweldig", zegt Van Persie. "Buitencategorie. Los van de speler die het elke wedstrijd geweldig doet is hij ook gewoon een feestje om mee samen te werken."

"Igor heeft altijd plezier. Hij straalt het iedere dag uit. Hij is super coachbaar. Ik weet niet of hij nog heel veel te leren heeft, maar het is heel prettig samenwerken met hem."

De wedstrijd werd in het slot gegooid door Ibrahim Osman, die daarna bij het juichen zijn vinger voor de mond deed. Van Persie krijgt dat pas te horen op de persconferentie. "Oh!", klinkt het vol verbazing uit de mond van de coach van Feyenoord. "Ging dat over mij?"

"Ik ga hem eens even aanspreken", belooft Van Persie. "Ik heb het niet gezien. Ik ga het nog even terugkijken."

Van Persie is blij met de van Brighton & Hove Albion gehuurde Osman, die het momenteel moet doen met invalbeurten. "Ik vond het een hele mooie goal. Osman is een van de aardigste spelers die ik als coach heb meegemaakt. Ik kan me haast niet voorstellen dat het überhaupt richting iemand is. Osman? Nee, dat kan ik me echt niet voorstellen. Daar geloof ik helemaal niks van."