Robin Roefs was zaterdag andermaal een betrouwbare factor in het doel van Jong Oranje. De NEC'er hield de nul in de kwarfinalewedstrijd tegen Jong Portugal (0-1) en kreeg na afloop misschien wel het mooist denkbare compliment voor een keeper.

"Loop ik te hard van stapel als ik je Edwin ga noemen?", vraagt Ziggo Sport-verslaggever Sam van Royen aan Roefs, die met name na rust enkele knappe reddingen in huis had. "Nou, dat is wel heel enthousiast, denk ik", reageert Roefs.

Roefs (22) krijgt vervolgens de vraag hoe het komt dat hij 'de laatste tijd zo rustig' is. "Vertrouwen hebben in wat ik kan. Vandaag pakte ik de ballen die ik moest pakken. Daar ben ik blij mee", klinkt het oer-Hollands nuchter.

"Het was een moeizame wedstrijd. De scheids zat ook niet mee, of het nou terecht was of niet", doelt hij op de rode kaart voor Ruben van Bommel, die voor rust in een tijdsbestek van twee minuten twee keer geel kreeg na overtredingen op Rodrigo Pinheiro en Geovany Quenda.

"Dat maakte het natuurlijk niet makkelijk. Ik had het gevoel dat de scheidsrechter de 50/50-gevallen aan hen gaf. Maar daar zijn we goed mee omgegaan. We hebben gevochten, gestreden met zijn allen en nauwelijks iets weggegeven."

"We hebben nu twee dagen rust voor iedere wedstrijd en als je ziet wat voor intensiteit er nog steeds op de mat wordt gelegd... Petje af, denk ik. Uiteindelijk is iedereen moe, want we spelen heel veel. Maar in zo'n kwartfinale gaat het ook om mentaliteit."

Jong Oranje treft Jong Engeland of Jong Spanje in de halve finale. "Dan mogen we weer. Op dit moment zijn we aan het genieten van de overwinning, maar natuurlijk is het mooi dat je een halve finale op het EK mag spelen. Dat is fantastisch", aldus Roefs.