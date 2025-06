Robin Pröpper lijkt jaar na vertrek bij FC Twente alweer terug te keren in de Eredivisie

Niets lijkt een terugkeer van Robin Pröpper bij FC Twente nog in de weg te staan. Leon ten Voorde van Tubantia meldt donderdagavond dat de Tukkers en Rangers er al een tijdje uit zijn over de transfer van de 31-jarige verdediger. In Enschede ligt een driejarig contract voor hem klaar.

Pröpper speelde tussen 2021 en 2024 al voor FC Twente, dat hem transfervrij overnam van Heracles Almelo. De geboren Arnhemmer maakte in drie jaar tijd 115 keer zijn opwachting voor de Tukkers.

Vorig jaar zomer vertrok hij naar Rangers, dat 3,2 miljoen euro voor hem overmaakte naar Enschede. In Glasgow kwam Pröpper 43 keer in actie. Toch lijkt hij na één jaar dus alweer terug te keren.

Als de deal inderdaad rondkomt, is de mandekker de eerste zomeraanwinst van FC Twente. De Tukkers namen wel al afscheid van Sem Steijn en Michal Sadílek.

De ploeg van Joseph Oosting eindigde dit seizoen op de zesde plaats in de Eredivisie. AZ was in de play-off-finale te sterk, waardoor de Tukkers komend seizoen geen Europees voetbal spelen.