'Robin Pröpper kan na een jaar alweer terugkeren naar de Eredivisie'

Als het aan FC Twente ligt, keert Robin Pröpper deze zomer terug naar De Grolsch Veste. Volgens Mounir Boualin van SoccerNews is het ‘een van de grote doelen’ van de Enschedeërs om de 31-jarige verdediger deze transferperiode opnieuw vast te leggen.

Bronnen melden aan SoccerNews dat er bij Twente intern serieus wordt gekeken of Pröpper kan worden overgenomen van Rangers. De rechtspoot en zijn entourage zelf zijn inmiddels al op de hoogte gebracht van de interesse van Twente.

Na eerder al voor De Graafschap en Heracles Almelo te hebben gespeeld, tekende Pröpper in 2021 bij Twente. Bij die club zou hij uiteindelijk drie jaar spelen, grotendeels als aanvoerder.

In totaal kwam de verdediger tot 115 officiële duels voor de nummer zes van afgelopen Eredivisie-seizoen. Daarin was hij bovendien goed voor elf goals en vier assists.

Vorig jaar zomer vertrok Pröpper voor ruim drie miljoen euro naar het Schotse Rangers. Daar tekende hij een contract tot medio 2026.

In totaal speelde Pröpper afgelopen seizoen 43 officiële duels voor Rangers. Daarvan stond hij 37 keer in de basis.

Rangers eindigde afgelopen seizoen op plek twee in de Schotse Premiership. In de Europa League werd de club in de kwartfinales uitgeschakeld door Athletic Club: 2-0 over twee duels. In het heenduel kreeg Pröpper al in de dertiende minuut een rode kaart.