Roberto Mancini vertrekt per direct als bondscoach van Italië

Zondag, 13 augustus 2023 om 13:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:43

Roberto Mancini stapt per direct op als bondscoach van Italië, zo maakt de Italiaanse voetbalbond zondagmiddag bekend. Er zou een te grote kloof zijn ontstaan tussen de technische leiding van de bond en de nationale ploeg. De breuk komt tien maanden voor de start van het EK in 2024 tot stand.

Mancini heeft zijn besluit zaterdagavond kenbaar gemaakt aan de Italiaanse voetbalbond, zo valt te lezen op de website. De bondscoach lag naar verluidt niet langer op één lijn met de technische leiding. De Italiaanse voetbalbond schrijft snel met een opvolger te komen, daar in september de volgende EK-kwalificatiewedstrijden voor de deur staan.

Mancini trad, na zijn vertrek bij Zenit Sint-Petersburg, in mei 2018 aan als bondscoach van Italië. De voormalig voetballer loodste het land drie jaar later naar de Europese titel, maar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor het WK van 2022 in Qatar. Afgelopen juni speelde Italië wel de Final Four van de Nations League, waar het als derde eindigde na Nederland te hebben verslagen in de troostfinale.

Italië neemt het in de EK-kwalificatiecyclus op 9 september op tegen Noord-Macedonië en treedt drie dagen later aan tegen Oekraïne. Het land verzamelde tot dusver drie punten uit twee wedstrijden. Het duel met Engeland ging met 1-2 verloren, van Malta werd met 0-2 gewonnen. Italië staat daarmee derde in de poule. Alleen de nummers één en twee plaatsen zicht rechtstreeks voor het EK.