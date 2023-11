‘Roberto De Zerbi is een type trainer dat Ajax nu graag zou hebben’

Vrijdag, 10 november 2023 om 11:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:54

Ajax zou er goed aan doen om Roberto De Zerbi te strikken, zo schrijft Jop van Kempen in Het Parool. De verslaggever van het Amsterdamse dagblad stelt dat de Italiaan, manager van Brighton & Hove Albion, 'vooruitstrevend is met een aanvallende spelopvatting'.

Van Kempen ziet gelijkenissen met Louis van Gaal, Guus Hiddink, Erik ten Hag en Arne Slot, die net als De Zerbi een bescheiden voetbalcarrière kenden in eigen land. De Italiaan kwam tijdens zijn actieve loopbaan niet verder dan clubs als Monza, Lecco en Foggia. Napoli is de grootste op zijn cv.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"De Zerbi is een type trainer dat Ajax nu graag zou hebben", stelt Van Kempen. "Na het vertrek van Erik ten Hag en een trits mislukte aanstellingen – Alfred Schreuder, John Heitinga, Maurice Steijn – is de Amsterdamse club nog steeds op zoek naar een geschikte, langdurige coach."

Volgens de clubwatcher zijn de vereisten voor een Ajax-trainer 'niet heel moeilijk'. "Buiten aanvallend en vernieuwend voetbal moet de nieuwe trainer spelers beter maken, eigen jeugd inpassen en kunnen meedenken over aankopen. Ook belangrijk: omgaan met interne en externe druk, want voor veel trainers is Ajax een zenuwslopend bolwerk."

Reactie De Zerbi

Opmerkelijk genoeg wist De Zerbi met Brighton slechts twee van de laatste negen officiële wedstrijden te winnen. Beide keren was Ajax de tegenstander. Donderdagavond stapte de Italiaan met zijn ploeg met een 0-2 overwinning van het veld in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik heb veel respect voor een club met de historie van Ajax, maar ik ben ook trots om voor Brighton te werken", zei De Zerbi donderdag. "Ik houd van mijn spelers, de club en de fans. Ik voel me op dit moment erg goed, ik hoef niet te wisselen van club."

Tot slot kreeg De Zerbi de vraag of Ajax ooit zal terugkeren op het oude niveau. "Het is een eer om in de ArenA te spelen. Ajax heeft iedereen geleerd hoe er voetbal gespeeld moet worden, met name ook onze Nederlandse spelers. Ze zullen zeker terugkeren."