Robert Lewandowski speelt door clausule ook volgend seizoen bij FC Barcelona

FC Barcelona kan ook volgend seizoen beschikken over Robert Lewandowski. De Poolse spits blijft dankzij een clausule in zijn contract nog minimaal één seizoen actief bij Barça, meldt Sport.

Robert Lewandowski maakte in de zomer van 2022 de overstap van Bayern München naar Barcelona, waar hij voor vier jaar tekende.

In de overeenkomst was echter een clausule opgenomen die de Catalanen het recht gaf om het contract eerder te beëindigen, mits de spits in zijn derde seizoen niet minimaal 55 procent van de wedstrijden speelde. Lewandowski bereikte dit percentage afgelopen zaterdag tegen Las Palmas (2-0), waardoor zijn contract tot medio 2026 is verlengd.

Barcelona wist zaterdagavond een zeer moeizame zege te boeken bij Las Palmas: 0-2. De doelpunten kwamen op naam van Dani Olmo en Ferran Torres. Door de zege neemt Barcelona de koppositie in LaLiga weer over van Atlético Madrid. Las Palmas staat ondertussen zeventiende.

Clubtopscorer Lewandowski is onder Hansi Flick weer bezig aan een sterk seizoen. De Poolse spits is tot dusver goed voor 32 doelpunten in 35 wedstrijden in alle competities.