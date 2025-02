Robert Lewandowksi redt FC Barcelona, dat het gat met Real Madrid verkleint

FC Barcelona heeft zondag een minimale overwinning geboekt in LaLiga. In eigen huis was het team van trainer Hansi Flick met 1-0 te sterk voor Deportivo Alavés. Robert Lewandowski noteerde het enige doelpunt van de wedstrijd. Dankzij de zege verkleinen de Catalanen het gat met koploper Real Madrid tot vier punten.

Flick voerde twee wijzigingen door ten opzichte van het Champions League-duel met Atalanta (2-2). In het hart van de verdediging nam Pau Cubarsí de plek over van Eric García, terwijl Frenkie de Jong zijn plek op het middenveld kwijtraakte aan Marc Casadó.

Het ontbrak Barcelona met name in de eerste helft enorm aan creativiteit in de voorhoede. Er werden nauwelijks kansen gecreëerd en in totaal werden er drie schoten gelost richting het doel van Alavés-keeper Jesús Owono. De bezoekers creëerden geen enkele kans.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel na een uur spelen. Een mislukte volley van Lamine Yamal belandde voor de voeten bij Lewandowski, die op koelbloedige wijze zijn achttiende doelpunt van de competitie aantekende: 1-0.

Nadien ging Barcelona nog op zoek naar een tweede treffer, al werd die niet meer gevonden. Alavés kon geen enkele keer gevaarlijk worden.