Róbert Bozenik kan buiten Europa veel geld verdienen; Feyenoord kijkt nieuwsgierig mee

Róbert Bozenik (25) is dicht bij een transfer naar Real Salt Lake, zo meldt de doorgaans goed ingevoerde transferjournalist Tom Bogert, die zich voornamelijk focust op de Major League Soccer.

Feyenoord houdt de ontwikkelingen rondom Bozenik nauwlettend in de gaten, daar de Rotterdamse club financieel kan profiteren van zijn eventuele vertrek bij Boavista.

De Portugese hekkensluiter lichtte in de zomer van 2023 een koopoptie na een verhuurperiode, wat Feyenoord destijds al 2,5 miljoen euro opleverde.

Daarnaast werd een doorverkooppercentage van twintig procent bedongen over de eventuele winst bij een toekomstige transfer. Bozenik ligt in Portugal nog tot medio 2026 vast en is volgens Transfermarkt 4 miljoen euro waard.

De Slowaak moet deze zomer vertrekken om Boavista én Feyenoord nog wat geld op te leveren. Een transfer naar Real Salt Lake is nu al mogelijk, daar de Amerikaanse transfermarkt nog geopend is.

Eerder dit seizoen genoot Bozenik concrete belangstelling van Europese clubs als Torino, Bologna, Sevilla en LOSC Lille. De Franse club was in januari bereid om 6 miljoen euro neer te tellen, wat Feyenoord zo'n 700.000 euro extra had kunnen opleveren, maar een transfer vond uiteindelijk niet plaats.

Zeker is dat Bozenik zelf veel geld kan gaan verdienen in de Verenigde Staten. Real Salt Lake wil van hem een ‘designated player’ maken, waardoor hij een van de drie selectiespelers zou worden die buiten het salarislimiet vallen.