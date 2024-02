RKC is ‘woest’ na beslissing KNVB over ‘bizarre’ rode kaart Etienne Vaessen

De aanklager van de KNVB heeft Etienne Vaessen een schorsing van één wedstrijd opgelegd, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Een 'bizarre' beslissing, vindt het 'woeste' RKC Waalwijk. De Noord-Brabanders gaan in beroep.

"De VAR deed er heel lang over om het moment te beoordelen", schetst het landelijke medium. "Maar op ESPN was te zien dat ze op de beelden alleen naar Chris Lokesa keken, die even daarvoor werd neergehaald. De handsbal werd nauwelijks meer in beeld gebracht, terwijl de verklaringen van de VAR en de scheidsrechter wel uiteenliepen."

De rode kaart was zondag na afloop een groot punt van discussie. Vaessen kreeg in het duel tussen Feyenoord en RKC (1-0) tot zijn eigen stomme verbazing een directe rode kaart van arbiter Martin van de Kerkhof.

De doelman stormde na een diepe bal - met zijn armen wijd gespreid - uit zijn zestien. Daar toucheerde de bal via zijn lichaam vermoedelijk de arm van de sluitpost. Een rode kaart tot gevolg, daar ook videoscheidsrechter Rob Dieperink niet ingreep.

Na afloop van het duel verscheen de sluitpost woedend en vol onbegrip voor de camera's van ESPN. "Ik vind het schandalig dat zo’n scheidsrechter niet even gewoon naar het scherm loopt", spuwde hij.

"Ik weet ook zeker dat deze kaart geseponeerd gaat worden, want anders kan ik beter mijn voetbaltas inleveren.” Nu lijkt het erop dat Vaessen toch ongelijk zal krijgen, hoewel de Waalwijkers dus wel in beroep zullen gaan.

