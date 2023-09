Rivaliserende fans lachen om ‘gênante’ Europese kaartverkoop bij PSV

Donderdag, 14 september 2023 om 16:44 • Bart DHanis • Laatste update: 17:24

PSV heeft bij lange na niet alle kaarten verkocht voor het uitduel met Arsenal, zo weet Rik Elfrink, journalist van het Eindhovens Dagblad te melden. De ploeg van trainer Peter Bosz zal in het Emirates Stadium gesteund worden door 1800 fans. Dat hadden er, mits de kaartverkoop een succes was geweest, 3000 kunnen zijn.

Op X wordt door fans van rivaliserende clubs smakelijk gelachen om het nieuws. Vooral supporters van Feyenoord noemen de situatie 'gênant en kansloos’. De Rotterdamse club is dit seizoen ook te bewonderen in de Champions League. Voor het uitduel met Atlético Madrid zijn alle beschikbare kaarten verkocht. Dat betekent dat Feyenoord in het Wanda Metropolitano gesteund zal worden door 3431 fans.

PSV neemt het komende woensdag al op tegen Arsenal, waarna op 3 oktober de wedstrijd in het eigen Philips Stadion tegen Sevilla op het programma staat. Op 24 oktober en 3 november werken de Eindhovenaren een tweeluik af tegen RC Lens, waarna Sevilla op 29 november de Eindhovenaren ontvangt. De groepsfase van de Champions League wordt op 12 december afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Arsenal.