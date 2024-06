Rik Elfrink onthult wie van Ajax en PSV de betere papieren heeft om Jorthy Mokio op te pikken

Ajax lijkt een 'flinke kans' te maken om het zestienjarige talent Jorthy Mokio op te pikken. Dat schrijft Rik Elfrink zondagochtend in een artikel namens het Eindhovens Dagblad. Ook PSV aast op de komst van de verdediger.

Mokio, nu nog eigendom van KAA Gent, mag als zestienjarige straks zijn eerste profcontract tekenen. Bij Gent kwam hij tijdens de competitieplay-offs vier wedstrijden in actie en dat genereerde de nodige, wereldwijde interesse.

De centrale verdediger, die in een nationaal jeugdelftal van België de aanvoerder is, staat bij onze zuiderburen te boek als een van de grootste talenten van het land. Geen wonder, dus, dat 'half Europa' achter de jongeling aan zit.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ook vanuit Nederlandse topclubs is er volop aandacht voor het talent. Ajax en PSV azen beide op de handtekening van Mokio. De Amsterdammers lijken iets betere papieren te hebben. Volgens Elfrink was zijn vertegenwoordiging vorige week voor een gesprek in de hoofdstad.

"PSV lijkt nog wel in de race", verzekert Elfrink. Hoe ver de Eindhovenaren willen gaan hangt volgens de clubwatcher af van het bod dat technisch directeur Earnest Stewart wil doen. "Hij wil heel graag het niveau van het beloftenteam opkrikken met talent dat in staat is om de A-selectie te halen."

"Dat valt of staat met het doen van een topaanbieding, iets waar PSV nog voor lijkt te willen gaan", vervolgt de journalist. "Zeker het binnenhalen van een beloftevolle verdediger heeft voor PSV prioriteit."

Mokio kan in ieder geval voor drie jaar tekenen in Eindhoven, mocht hij kiezen voor een vertrek naar Brabant. Langer mogen zestienjarige voetballers ook niet contractueel worden vastgelegd.

Sean Steur

De twee ploegen waren ook al in een strijd verwikkeld om de handtekening van Sean Steur. De talentvolle jeugdspeler van Ajax schermde met interesse van PSV, maar zal 'op korte termijn een contract ondertekenen' in Amsterdam, zo bevestigt Elfrink.

Bij Ajax zijn titulair technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker aan het schaven aan de jeugdopleiding. De Amsterdammers kunnen niet langer de financieel exorbitante salarissen voorschieten aan jeugdspelers, zoals ze dat bij Rayane Bounida bijvoorbeeld wel deden, maar wisten in elk geval Steur te overtuigen met een goed verhaal.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties