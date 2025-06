Rik Elfrink komt met groot nieuws over PSV-aanvaller Ivan Perisic

PSV-aanvaller Ivan Perisic lijkt ook komend seizoen in de Eredivisie te voetballen. Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldt dat de Kroaat een aanbieding van Olympique Marseille naast zich heeft neergelegd.

Perisic was vorig seizoen een van de meest bepalende spelers voor PSV, dat de routinier (36) dolgraag langer wil behouden. De vleugelspeler heeft echter een aflopend contract en over interesse niet te klagen.

Marseille zag Perisic dolgraag komen, maar hij heeft nu geen interesse om Champions League-voetbal te spelen met de nummer twee van Frankrijk. Perisic blijft liever bij PSV dan dat hij nu een transfer naar Zuid-Frankrijk maakt.

Uiteraard hangt een langer verblijf van Perisic in het Philips Stadion af van de verdere contractonderhandelingen tussen speler en club. De laatste positieve signalen zijn positief, al zal hij pas na de interlandperiode een definitief besluit nemen.

Het Eindhovens Dagblad bracht op 1 juni het nieuws dat er flinke vorderingen zijn gemaakt in de gesprekken tussen PSV en (de entourage van) Perisic. “Daarom leeft - zonder garanties te kunnen geven - bij betrouwbare bronnen rond PSV de indruk dat Perisic nog een jaar zal blijven."

Binnen de club vertrouwt men op een langer verblijf van de enkelvoudig Champions League-winnaar. In totaal speelde de buitenspeler afgelopen seizoen 35 officiële duels voor PSV. Daarin was hij goed voor 16 goals en 11 assists. Met PSV werd Perisic op de slotdag van de Eredivisie landskampioen.

Binnen enkele weken zou er definitieve duidelijkheid moeten zijn over de toekomst van Perisic. Ook over Luuk de Jong zou er dan meer bekend moeten zijn. Het is de vraag of de aanvoerder door wil bij PSV, waar Ricardo Pepi steeds meer aanspraak maakt op een basisplaats.