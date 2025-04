Rik Elfrink: 'Ik verwacht niet dat PSV dat gaat doen. Absoluut niet zelfs'

Rik Elfrink bespreekt in de podcast TransferPioniers de laatste stand van zaken bij PSV. De clubwatcher weet van één speler bijna zeker dat hij na de zomerstop niet meer in het Philips Stadion te bewonderen is.

Tyrell Malacia speelt tot het einde van het seizoen op huurbasis voor PSV. De Eindhovenaren hebben de optie om de linksback definitief over te nemen van Manchester United, maar Elfrink denkt niet dat er miljoenen zullen worden neergelegd voor de verdediger.

''Op dit moment verwacht ik niet dat dat gaat gebeuren. Absoluut niet zelfs. We zitten nu medio april en het is op dit moment nog geen versterking gebleken'', is Elfrink in de afgelopen periode niet onder de indruk geraakt van Malacia.

''Die optie bedraagt tien miljoen euro, dus de kans dat ze daar mee doorgaan, lijkt me heel erg klein. Dat verwacht ik niet. PSV speurt ook al naar andere backs'', weet de PSV-watcher dat trainer Peter Bosz en technisch directeur Earnest Stewart de transfermarkt afspeuren.

''Misschien dat hij op het laatste nog een geweldige opgang laat zien, maar als je het me nu op de man af vraagt, dan verwacht ik niet dat ze doorgaan'', zo voorspelt Elfrink.

Malacia werd begin februari door PSV gepresenteerd als tussentijdse aanwinst. Ruim twee maanden later staat de teller op precies tien wedstrijden in de hoofdmacht van de nummer twee in de Eredivisie.

De in 2022 aangetrokken Malacia keerde eind 2024 terug bij Manchester United, na een absentie van anderhalf jaar door blessures. De linksback ligt op Old Trafford vast tot medio 2026, al is onduidelijk wat de plannen van manager Rúben Amorim met hem zijn.