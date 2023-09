Rik Elfrink deelt goed nieuws over inzetbaarheid van Lozano bij PSV

11 september 2023

Hirving Lozano is per direct inzetbaar voor PSV tijdens trainingen en wedstrijden, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De 28-jarige Mexicaan, die twee weken geleden zijn terugkeer in het Philips Stadion bezegelde, heeft zijn werkvergunning binnen van de IND. Daardoor kan Peter Bosz vanaf nu beschikken over de 64-voudig international.

Lozano tekende twee weken geleden een contract voor vijf seizoenen bij PSV tot de zomer van 2028 en kan vanaf maandag dus zijn rentree op het trainingsveld maken. De buitenspeler werkte in afwachting van zijn werkvergunning de afgelopen weken een individueel programma af in de gym.

Armel Bella-Kotchap, die door de Eindhovenaren op Deadline Day werd gehuurd van het gedegradeerde Southampton, had zijn papieren al langer binnen en kon daardoor al op het trainingsveld staan. De Duitse verdediger kreeg deze interlandperiode de gelegenheid om zijn nieuwe ploeggenoten te leren kennen. Het is afwachten of Lozano en Bella-Kotchap aanstaande zaterdag in de thuiswedstrijd tegen NEC direct aan de aftrap staan.

Nieuwe grasmat

Vorige week schreef Elfrink over investeringen in het Philips Stadion. Zo moet er onder meer een nieuwe grasmat komen. "Nieuw gras vonden we cruciaal, sowieso al vanwege het voetbal", lichtte Stadiondirecteur Sjors van den Boogaart toe. "Onze ambitie is dat de mat van Europees topniveau is. Er ligt nu een natuurlijke grasmat, die door onze partner De Enk met extra kunststofvezels ingenaaid wordt. In de winter hebben we straks bovendien een betere en duurzamere lichtinstallatie met warmtepanelen, via Signify. We hebben daar hoge verwachtingen van."

