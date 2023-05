Rijtje Eredivisie-clubs met interesse in Ruben van Bommel blijft maar groeien

Donderdag, 25 mei 2023 om 20:47 • Guy Habets • Laatste update: 21:06

Go Ahead Eagles heeft bovengemiddelde interesse in de diensten van Ruben van Bommel. Dat meldt Voetbal International donderdagavond. De club uit Deventer heeft zelfs al met de pijlsnelle aanvaller van MVV gesproken en hoopt andere clubs met interesse af te kunnen troeven. AZ en FC Twente hebben ook al gesprekken gevoerd met Van Bommel en zijn entourage.

Van Bommel is dit seizoen veruit de belangrijkste speler van MVV. De pas achttienjarige aanvaller scoorde vijftien keer, leverde ook nog drie assists af en werd mede door die cijfers uitgeroepen tot Talent van het Jaar in de Keuken Kampioen Divisie. Een stap naar het hoogste niveau in Nederland lijkt aanstaande voor Van Bommel, die begeerd wordt door diverse clubs. Go Ahead meldt zich nu ook in dat rijtje en denkt serieuze kans te maken op de handtekening van de zoon van voormalig middenvelder Mark van Bommel.

Bert van Marwijk, schoonvader van Mark en de opa van Ruben, kan in elk geval mooie verhalen vertellen over De Adelaarshorst. De voormalig bondscoach begon zijn loopbaan als speler in de jaren zestig bij Go Ahead en verdiende daar uiteindelijk ook een uitverkiezing voor het Nederlands elftal. Mocht Van Bommel besluiten om daadwerkelijk in Deventer te gaan voetballen, dan treedt hij dus in de voetsporen van zijn grootvader.

Go Ahead heeft concurrentie van AZ en FC Twente, clubs die ook al met Van Bommel spraken. Daarnaast is er ook sprake van interesse van Vitesse, FC Utrecht, Feyenoord en PSV. Die clubs hebben nog niet doorgepakt. Heel veel zal er niet betaald hoeven te worden voor de diensten van de jonge Limburger, die momenteel op amateurbasis voor MVV voetbalt. Hij kan dus gratis opgepikt worden, maar Van Bommel heeft al te kennen gegeven dat hij wel wil dat de Maastrichtse club iets aan hem overhoudt.

Het meest waarschijnlijke scenario is dat Van Bommel een contract voor een seizoen tekent, waarin dan afspraken over een eventueel vertrek worden opgenomen. De verwachting is dat de vleugelaanvaller dan meteen gebruik zal maken van die specifieke afspraken. Nu is het talent van MVV nog gefocust op de Keuken Kampioen Play-offs, waarin de Sterrendragers het opnemen tegen NAC Breda. Dinsdagavond wonnen de Brabanders de eerste ontmoeting in het Rat Verlegh Stadion met 1-0 dankzij een goal van Ody Velanas.