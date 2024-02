Rijkhoff toont zich direct aan Van 't Schip en scoort van buiten de zestien

Julian Rijkhoff heeft in zijn tweede wedstrijd voor Jong Ajax direct gescoord. Maandagavond opende de spits van de Amsterdammers, die afgelopen transferperiode overkwam van Borussia Dortmund, na zeventien speelminuten de score in het thuisduel met MVV Maastricht.

Rijkhoff werd op circa dertig meter van het doel aangespeeld, waarna hij direct wegdraaide bij MVV-verdediger Wout Coomans. De spits nam nog enkele stappen in de richting van de zestien en schoot vervolgens raak in de linkerbenedenhoek: 1-0. Het is de tweede wedstrijd in het shirt van Jong Ajax voor Rijkhoff, die in het vorige duel met Jong FC Utrecht niet tot scoren kwam.

Julian Rijkhoff maakt op knappe wijze zijn eerste voor Jong Ajax! ??#jajmvv — ESPN NL (@ESPNnl) February 12, 2024

