Rijkhoff bezorgt Dortmund sterke Youth League-start met fraaie goal tegen PSG

Dinsdag, 19 september 2023 om 21:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:29

Julian Rijkhoff heeft Borussia Dortmund Onder 19 geholpen aan een sterke start van de nieuwe UEFA Youth League-campagne. De achttienjarige Nederlander was beslissend in het groepsduel met Paris Saint-Germain door na een half uur op fraaie wijze de enige treffer van de wedstrijd te maken: 0-1. Het was voor Rijkhoff alweer zijn 55ste treffer voor de jeugdploeg van BVB in 69 duels.

Bijzonderheden:

Rijkhoff werd de gevierde man bij Dortmund door met een half uur op de klok de winnende treffer voor zijn rekening te nemen. Cole Campbell speelde hem met een subtiele voetbeweging in, waarna Rijkhoff de bal omhoog wipte en vervolgens ineens uit de lucht de linkerbenedenhoek vond. PSG eindigde het duel uiteindelijk met tien man nadat Nhaga Serif vlak voor het laatste fluitsignaal tegen zijn tweede kaart aanliep.

Paris Saint-Germain Onder 19 - Borussia Dortmund Onder 19 0-1

30' 0-1 Julian Rijkhoff

90+4' rode kaart Nhaga Serif (Paris Saint-Germain)