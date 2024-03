Ricky van Wolfswinkel negeert verzoek en praat tóch over Joshua Brenet

Ricky van Wolfswinkel baalt van de situatie rondom Joshua Brenet. De FC Twente-spits zag met Brenet deze week een geliefde ploeggenoot wegvalllen, daar het contract van de back werd ontbonden wegens zijn veroordeling tot een celstraf. Van Wolfswinkel vindt het moeilijk om een oordeel te vormen. "Maar we laten hem zeker niet vallen", aldus de routinier in gesprek met ESPN.

De rechtbank oordeelde dinsdag dat Brenet een maand de cel in moet, vanwege herhaaldelijk rijden zonder rijbewijs. Dat deed de dertigjarige vleugelverdediger bovendien terwijl hij nog in zijn proeftijd zat voor een veroordeling van huiselijk geweld.

Brenet wil weliswaar in beroep tegen de straf, maar Twente besloot dat niet af te wachten. Zijn contract liep al af en werd zodoende iets eerder beëindigd.

Ricky van Wolfswinkel vertelt dat de spelersgroep Joshua Brenet liever bij FC Twente had gehouden ??? "Wij zien hem als familie, als een broeder en als een vriend. We laten hem niet vallen" — ESPN NL (@ESPNnl) March 31, 2024

Van Wolfswinkel betreurt de gang van zaken. "Wij kennen Josh als teamgenoot en het is een hele fijne jongen voor ons", zegt de centrumspits na afloop van de Twentse derby tegen Heracles Almelo (1-0 winst). "Het is heel zonde hoe het is afgelopen. Het is niet aan mij om daar helemaal over uit te weiden, maar wij kennen Josh op een andere manier dan de pers het soms naar buiten brengt. Het is gewoon ongelukkig voor iedereen."

Dan besluit Van Wolfswinkel, die verzocht is er 'niet te veel over te zeggen', toch zijn hart te luchten. "Wij zien Josh als een medespeler, wij zijn één familie en dat is ook de kracht van Twente. Natuurlijk maken mensen keuzes in hun leven en gebeuren er dingen waar niet iedereen het mee eens hoeft te zijn, maar juist dan moet je familie zijn. Wij als spelersgroep hadden Josh graag bij ons gehouden, maar wij weten ook dat er grotere dingen zijn. Daarom hebben we ook een directie en mensen die over het clubbelang gaan. Het is niet altijd aan ons om te oordelen. Dit is de uitkomst ervan, en ik denk dat dat voor niemand een goede is."

"Nogmaals", vervolgt Van Wolfswinkel, "iedereen begrijpt bepaalde keuzes die gemaakt zijn. Maar je kijkt naar Josh als iemand uit je familie, als een broeder, als een vriend. Dan is het heel lastig om bepaalde dingen te accepteren natuurlijk. Mensen maken fouten in het leven, het betekent niet altijd dat je daarop afgerekend moet worden. Maar ja, sommige dingen zijn groter dan we soms willen."

Van Wolfswinkel noemt Brenet tot slot een 'geweldige teamgenoot, die ze missen op elk vlak'. "Hij heeft soms zijn eigen manier, maar is wel iemand die het team enorm verbindt. Dat valt wel weg uit het team, dat is enorm jammer. Maar wij laten hem zeker niet vallen. In gedachten is hij bij ons. Wij zijn het jaar begonnen met zijn allen, en zo gaan we hem ook afmaken."

