Alex Pastoor lijkt te vertrekken bij Almere; club ziet mogelijke opvolger in KKD

Rick Kruys staat bij meerdere Nederlandse clubs op het lijstje voor komend seizoen. Behalve sc Heerenveen, wat al langere tijd bekend was, zijn ook Almere City FC en NAC Breda geïnteresseerd in zijn diensten. Dat meldt De Telegraaf. Kruys is nu nog trainer van VVV-Venlo, maar vertrekt daar aan het einde van dit seizoen.

Kruys staat sinds medio 2022 aan het roer in Venlo. In zijn eerste seizoen eindigde hij als zevende met de Venlonaren, momenteel staat de club tiende in de Keuken Kampioen Divisie. Zijn contract loopt komende zomer af, en hij heeft besloten om niet te verlengen. John Lammers volgt hem op.

In maart werd al bekend dat Heerenveen zowel Maurice Steijn als Kruys op het lijstje heeft staan om vanaf volgend seizoen trainer te worden in Friesland. Kees van Wonderen, die nu nog voor de groep staat, vertrekt na dit seizoen namelijk.

Maar Kruys lijkt meerdere opties te hebben: ook Almere en NAC zijn volgens De Telegraaf geïnteresseerd in hem.

Almere, de huidige nummer twaalf van de Eredivisie, lijkt Alex Pastoor na dit seizoen kwijt te raken als trainer. Pastoor wil zijn aflopende contract voorlopig niet gaan verlengen, en daardoor is de club zich aan het oriënteren op een opvolger.

Pastoor promoveerde afgelopen seizoen verrassend met de club uit Flevoland naar de Eredivisie. Het lijkt er bovendien op dat Almere zich in het eerste seizoen op het hoogste niveau meteen gaat handhaven.

Jean-Paul van Gastel vertrekt na dit seizoen bij NAC Breda. Zijn tot komende zomer lopende contract wordt niet verlengd, omdat hij een voetbalavontuur in het buitenland wil aangaan. Kruys zou dus zijn opvolger kunnen worden bij de huidige nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie.

