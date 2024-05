Richonell Margaret bezorgt RKC Waalwijk vlak voor tijd cruciaal punt tegen PEC

RKC Waalwijk heeft zondagmiddag diep in blessuretijd een mogelijk cruciaal punt gehaald tegen PEC Zwolle. De ploeg van trainer Henk Fraser kreeg de nodige kansen, maar benutte die niet en zag Lennart Thy juist wel raakschieten voor de bezoekers. Het leek bij 0-1 te blijven, totdat Richonell Margaret diep in blessuretijd binnentikte: 1-1. Daardoor komt RKC weer in punten gelijk met Excelsior (30), maar is het verschil in doelsaldo cruciaal. RKC staat op -16, Excelsior op -19. RKC gaat op de laatste speelronde op bezoek bij PSV, Excelsior speelt in De Kuip tegen Feyenoord.

RKC was zich bewust van de precaire situatie onderaan de ranglijst en ging dan ook direct op zoek naar de waardevolle 1-0. Chris Lokesa kreeg een bal net niet onder controle in de zestien en ook een goede loopactie van David Min leverde net niets op. Aan de andere kant verijdelde Dario Van den Buijs Overijssels gevaar met een uiterste ingreep.

RKC bleef op zoek gaan naar de 1-0, die maar niet viel. Min, de laatste weken zo trefzeker, liet een één-op-één kans met Mike Hauptmeijer onbenut. Het mindere PEC, dat reeds zeker is van minimaal nog een seizoen Eredivisie-voetbal, had vrijwel uit het niets de voorsprong kunnen grijpen. Dat lukte echter niet, omdat Filip Krasten zijn meerdere moest erkennen in Etienne Vaessen.

PEC kwam beter in de wedstrijd bleef in die fase, zo rond het half uur, kansen krijgen, Zo kreeg Odysseus Velanas de bal er niet in na een vlotte counteraanval en was ook de rebound niet besteed aan de ploeg van Johnny Jansen, die Younes Namli in het zijnet zag schieten. Na een wat minder enerverende fase was de laatste kans voor rust voor Min, dia op Hauptmeijer stuitte. In de rebound schoot Lokesa over.

RKC kwam ook na rust aardig voor de dag en dat was mede te danken aan invaller Denilho Cleonise, die bedrijvig inviel. De aanvaller was een van de schakels die leidde tot een prima schietkans voor Min, die zag dat zijn inzet richting de verre hoek gekeerd werd door Hauptmeijer.

Aan de andere kant was het plots raak. De mee opgekomen Bram van Polen fungeerde als bliksemafleider, waardoor Thy vrij kon uithalen. Zijn poging vloog via het been van Jeffrey Bruma binnen: 0-1. RKC toonde zich niet verslagen en leek even op 1-1 te komen, toen Margaret bij de tweede paal binnentikte. De aanvaller bleek echter ruim duidelijk buitenspel te hebben gestaan.

Het duel kon beide kanten opgaan. Zo zette Krastev een prima dribbel in, waarna het jeugdproduct van Slavia Sofia met buitenkant rechts meegaf op Thy. De Duitser zag dat de hoek steeds kleiner werd door de goed uitkomen Vaessen, die dan ook redding bracht en RKC in leven hield.

RKC zette alles op alles, en vlak voor tijd, vlak nadat Zico Buurmeester rood kreeg voor het neerhalen van een doorgebroken spelen, zorgde Margaret voor gigantische ontlading in het Mandemakers Stadion. De aanvaller tikte binnen uit een vrije trap, nadat Min de bal totaal miste.

