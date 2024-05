Richairo Zivkovic is na seizoen met geweldige cijfers transfervrij op te halen

Richairo Zivkovic heeft een transfervrije status te pakken. Zijn (ex-)werkgever Lion City Sailors heeft bekendgemaakt dat de twee partijen hebben besloten hun eigen weg te gaan.

De 27-jarige Zivkovic lag nog tot medio 2024 vast bij Lion City Sailors, maar van een nieuw contract komt het dus niet. Zivkovic kwam in totaal negentien keer in actie voor de club uit Singapore, waar hij vijftien keer wist te scoren. Daarnaast was hij goed voor drie assists.

Met zijn vijftien treffers werd Zivkovic, die zich halverwege vorig seizoen aansloot bij de club, op slechts twee spelers na clubtopscorer. Drie van zijn goals kwamen in de Aziatische Champions League. Zo was het tweemaal raak tegen Jeonbuk Hyundai Motors (2-0) en was hij met één treffer van grote waarde bij de zege op Kitchee SC in Hong Kong (1-2).

Zivkovic was zesmaal trefzeker in het nationale bekertoernooi. Mede dankzij een treffer van het voormalig toptalent rekende Lion City Sailors in de finale af met Hougang United (3-1). Samen met teamgenoot Shawal Anuar mocht Zivkovic zich kronen tot topscorer van de Singapore Cup.

"We willen Richi bedanken voor zijn bijdrage aan de club en wensen hem het allerbeste in het volgende hoofdstuk van zijn carrière", schrijft Lion City Sailors op zijn website.

Ondanks het vertrek van Zivkovic blijven er nog wel de nodige oude bekenden achter bij de drievoudig kampioen van Singapore. Zowel Bart Ramselaar als Maxime Lestienne staat er nog onder contract. Daarnaast maakt Lennart Thy de overstap van PEC Zwolle naar Lion City Sailors.

Het is nu de vraag waar Zivkovic zijn carrière gaat vervolgen. Zeker is dat hij alweer aan zijn twaalfde club toe is, na avonturen bij FC Groningen, Ajax, Willem II, FC Utrecht, KV Oostende, Changchun Yatai, Sheffield United, Guangzhou City, Rode Ster Belgrado, FC Emmen en dus Lion City Sailors.

