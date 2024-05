Riazor wordt gek: Deportivo La Coruña promoveert na zege op Barcelona B

Een prachtige dag voor Deportivo La Coruña. De roemruchte club uit Galicië, in 2004 nog halve finalist van de Champions League, promoveerde zondagavond naar LaLiga 2, het tweede niveau van Spanje. Depor versloeg FC Barcelona B in het eigen Riazor met 1-0, wat volstond.

Bijzonderheden:

De promotie van Deportivo komt niet bepaald als een verrassing, kijkend naar de ranglijst. Koploper Depor stond vier punten voor op Barcelona B en zeven op Gimnàstic de Tarragona. Clubicoon Lucas Pérez, die een grote financiële inspanning maakte om terug te keren bij 'zijn' Depor, maakte uit een vrije trap de enige treffer van de wedstrijd.

Het geeft hoop voor de toekomst, die er lange tijd niet echt leek te zijn na enkele zeer zware jaren. De landskampioen van 2000 degradeerde in 2011 en 2013 naar het tweede niveau. De ploeg uit A Coruña keerde steeds terug, maar degradeerde onder trainer Clarence Seedorf opnieuw in 2018. Twee jaar later volgde degradatie naar het derde niveau.

Deportivo neemt het komend seizoen onder meer op tegen het CD Castellón van Dick Schreuder, dat in de andere poule op het derde niveau ook kampioen werd en dus ook promoveerde naar LaLiga 2. Voor de twee teams het komend seizoen in competitieverband nog tegen elkaar opnemen, maken ze in een onderling duel nog uit welke ploeg er met de algehele titel van het derde niveau vandoor gaat.

Deportivo maakte begin jaren 2000 grote indruk, zowel nationaal als internationaal. Zo had Roy Makaay een enorm aandeel in de landstitel in 2000 en maakten ook spelers als Diego Tristán, Walter Pandiani, Albert Luque, Noureddine Naybet en Juan Carlos Valerón (inter)nationaal naam. Met name de kwartfinale van de Champions League in 2004 staat menig voetballiefhebber nog bij. Nadat AC Milan in San Siro het heenduel met 4-1 won, maakte Deportivo het in de return helemaal goed (4-0).

