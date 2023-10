‘Respectloze’ Virgil van Dijk onderwerp van gesprek in Griekse media

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 10:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 10:10

Virgil van Dijk is dinsdagochtend onderwerp van gesprek in de Griekse media. De aanvoerder van het Nederlands elftal was maandagavond in de extra tijd verantwoordelijk voor de enige treffer van de wedstrijd en juichte daarna ‘provocerend’ en ‘respectloos’. Dat vindt de Griekse pers, die verder lovend is over de strijdlust van de thuisploeg.

“Griekenland heeft alles gegeven, maar Nederland was gewoon beter”, schrijft Sporttime. “Er werd uiteindelijk verloren door een strafschop, maar Oranje had al veel eerder kunnen scoren. De kwalificatie voor het EK van volgend jaar is nog niet weg: het kan nog via de Nations League.”

“Dit was alles wat de Griekse ploeg kon brengen. Je hebt van die dagen dat er niet meer in zit. Zo’n avond was het”, vervolgt de krant, die niet te spreken is over de aanvoerder van Oranje.

Laserlichten en daarna bekers bier voor Van Dijk bij zijn penalty. Weinig sportiviteit bij Griekse fans keurig bestraft met een overwinning. #grened pic.twitter.com/q3eJYLKXAz — Stefan ten Teije (@StefanTT) October 16, 2023

“De respectloze manier van juichen van Van Dijk met zijn tong uit zijn mond lokte de afkeuring uit van de Griekse fans. Zowel in de OPAP Arena als op internet.”

“Goed gedaan, jullie hebben alles gegeven”, is de kop van SDNA. “Griekenland was een team en had superman op doel staan, maar Nederland bleek superieur en benutte een strafschop. Uiteindelijk won Oranje met 0-1 waardoor er een einde kwam aan de Griekse droom.”

“Eén detail was genoeg”, is de analyse van Fosonline. “De droom van directe kwalificatie voor het EK is weg. De Nederlanders zijn inderdaad een klasse beter, maar de inzet van de Griekse internationals, hun doorzettingsvermogen en de kansen die ze in het laatste half uur creëerden laten zien dat ze nog wel wat beter kunnen.”

“Griekenland gaf alles, maar verloor”, zijn de woorden van Sport24. “Het Griekse spel biedt hoop voor de play-offs van de EK-kwalificatie. Oranje had een strafschop in de extra tijd nodig om te winnen. Nederland was de betere ploeg, maar de Grieken speelden met passie en lef. Ze deden er alles aan om te scoren.”