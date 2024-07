Reservespeler maakt indruk op training Nederlands elftal: ‘Mooiste goals kwamen van hem’

Dankzij de klinkende 0-3 zege van het Nederlands elftal op Roemenië is het chagrijn verdreven uit het trainingskamp van Oranje. Ook was er positief nieuws op het gebied van blessures. Bondscoach Ronald Koeman wisselde tegen de Roemenen Nathan Aké, Jerdy Schouten en Steven Bergwijn omdat ze lichte klachten hadden. De pijntjes bij het drietal blijken echter mee te vallen.

Aké, Schouten en Bergwijn lieten zich in Wolfsburg zien langs het trainingsveld. Samen met de overige basisspelers, en Donyell Malen die tijdens de rust inviel, fietsten ze wat uit op hometrainers.

De wisselspelers stonden wel op het veld en trainden onder leiding van assistent-bondscoach Michael Reiziger. Dat gold alleen niet voor Matthijs de Ligt.

De verdediger kampt volgens onder meer de NOS met ‘lichte klachten’ en trainde daarom de dag na de zege op Roemenië voor zichzelf en deed enkel wat loopoefeningen.

Volgens de omroep was Ryan Gravenberch degene die vooral indruk maakte tijdens de training, waar het er ‘bevlogen en fanatiek’ aan toe ging. De 22-jarige middenvelder kwam dit EK nog geen minuut in actie. “De mooiste goals in de verschillende partijvormen kwamen van zijn voet, tweemaal verschalkte hij de keeper met een stiftballetje”, schrijft de NOS.

Ook spits Joshua Zirkzee kan rekenen op complimenten vanwege zijn scherpte voor de goal. “Koeman zag het goedkeurend aan, maakte na afloop een praatje met de aanvaller van Bologna en verliet met hem als laatste het trainingsveld.” Oranje speelt zaterdagavond om 21.00 uur de kwartfinale tegen Turkije.

