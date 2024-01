Reserves Ajax creëren niks en verliezen kansloos van tweededivisionist Hannover

Ajax is er niet in geslaagd om een resultaat te halen tegen Hannover 96. De twee teams troffen elkaar in een vriendschappelijk duel op het trainingskamp in Cádiz. Het jeugdige Ajax was niet opgewassen tegen het reserve-elftal van de Duitsers. De nummer acht van de 2. Bundesliga liep na het missen van de nodige kansen in de eerste helft uiteindelijk uit naar een 0-3 overwinning.

Ajax trad aan met vooral een opvallend middenveld. Ahmetcan Kaplan stond als nummer zes geposteerd en vormde samen met Anass Salah-Eddine en Gabriel Misehouy het middenveld. Voorin moesten Carlos Forbs, Chuba Akpom en Amourricho van Axel Dongen voor de doelpunten zorgen.

De Amsterdammers begonnen werkelijk dramatisch aan de oefenwedstrijd. Nadat de ploeg van John van 't Schip de bal achterin niet wegkreeg, was het na drie doelpogingen uiteindelijk al vroeg in de wedstrijd raak via Julian Börner: 0-1.

Aanvoerder Gerónimo Rulli voorkwam in de volgende minuten met twee prima reddingen dat de Duitsers al in de eerste helft verder afstand namen van Ajax. De recordkampioen stelde er bar weinig tegenover. Er werd in het eerste bedrijf feitelijk geen noemenswaardige kans gecreëerd.

Het begin van de tweede helft was zo mogelijk nog slechter. Na vijftien minuten in het tweede halfuur stond het plots 0-3 voor Hannover. De Duitsers konden eenvoudig aanvallen over de linkerflank, waarna een voorzet door Havard Nielsen werd binnengewerkt: 0-2.

Vijf minuten later viel ook de derde treffer. Muhammed Damar versloeg Anton Gaaei in een sprintduel, kapte Jakov Medic eenvoudig uit en passeerde Rulli door zijn benen: 0-3.

Ook in de tweede helft wist het povere Ajax nauwelijks tot goede uitgespelde kansen te komen. Een afstandsschot van Van Axel Dongen bleek een schamel hoogtepuntje. Zondag staat het tweede duel met Hannover op het programma. Dan spelen de A-teams tegen elkaar.

