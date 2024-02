Reserverol knaagt aan Ajacied: ‘Weet niet waarom die keuze wordt gemaakt'

Borna Sosa aast op meer speeltijd bij Ajax. Voorafgaand aan de kraker tegen PSV gaf de linksback van de Amsterdammers een open interview aan De Volkskrant. Onder de ontslagen trainer Maurice Steijn kwam hij amper aan spelen toe, terwijl Sosa ook voor diens opvolger John van ‘t Schip geen eerste keus is.

Sosa werd in de zomer van 2023 op Deadline Day verrassend door de inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar Ajax gehaald. De linksback kwam tot nog toe tot veertien duels in de hoofdmacht, maar heeft nog geen onuitwisbare indruk achtergelaten.

Net als veel van zijn ploeggenoten kende Sosa moeilijke eerste maanden bij Ajax. De Kroatisch international weet dat hij beter kan. “Je hoeft niet te verdedigen als een hond, zoals wij zeggen. Ik heb in de Bundesliga met VfB Stuttgart tegen Sané, Coman en Gnabry gespeeld, spelers uit de absolute top. Maar natuurlijk heb ik stappen te zetten en moet ik leren.”

Sosa stond afgelopen zomer niet voor een lastige keuze toen Ajax interesse in hem toonde. "Ze spelen aanvallend, dat is mijn kracht. Ik had gedacht dat we vanaf het begin om de eerste drie plaatsen zouden voetballen, alleen na een maand stonden we laatste in de Eredivisie.”

De linksback noemt de eerdere malaise ‘een grote schok’. “We hadden te veel nieuwe spelers en we waren geen team. Met trainer John van ’t Schip zijn we een groep geworden. John heeft hier gespeeld, in de goede tijd van Ajax. Hij weet precies wat Ajax voor club is, wat we moeten doen om succesvol te zijn, en dat op een offensieve manier, want dat is belangrijk voor het publiek. Het is een feit dat hij veel meer heeft bereikt dan Maurice.”

Gebrek aan speeltijd

Onder Van ‘t Schip is Sosa geen eerste keus als linksback. Afgelopen zaterdag kreeg Devyne Rensch de voorkeur. Rensch was op links geposteerd om PSV-rechtsbuiten Bakayoko, die graag naar binnenkomt, te beteugelen. Doordat Rensch al vroeg in het duel geblesseerd uitviel, speelde Sosa uiteindelijk nog ruim een uur als zijn vervanger.

Een week geleden moest de Kroaat ook al toezien hoe de onervaren Ar’jany Martha de voorkeur kreeg tegen Heracles Almelo (2-4 winst). “Ik weet niet waarom dat zo was”, reageert Sosa op die reserverol. “Ik had bijna veertig assists in vijf jaar Bundesliga en dit jaar ook al vier namens Ajax. We waren derde op het WK met Kroatië en ik speelde alles. Dus ik heb geen antwoord. Het is moeilijk te accepteren. Daarom kan ik persoonlijk ook niet helemaal tevreden zijn bij Ajax.”

