Reputatieschade Maguire pijnlijk blootgelegd: Onana grote aanstichter

Donderdag, 14 september 2023 om 11:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:27

Jamie Carragher is in de bres gesprongen voor Harry Maguire. De centrale verdediger van Manchester United is in Engeland opnieuw onder een vergrootglas komen te liggen na zijn ongelukkige rol in het vriendschappelijke duel met Schotland (1-3 winst). Volgens Carragher heeft André Onana een belangrijk aandeel gehad in de negatieve tendens rond Maguire.

Volgens de analist heeft de Kameroener Maguire namelijk opzettelijk voor schut gezet om de fans van United voor zich te winnen. Dat gebeurde in de voorbereiding op het het huidige seizoen tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Onana zou Maguire destijds verbaal hebben aangevallen en onder meer 'disgraceful' hebben geroepen.

"Ik heb daar vol ongeloof naar gekeken, maar het zei alles over wat er mis is gegaan", aldus Carragher in zijn column in The Telegraph. "Maguire was toen nog de aanvoerder van de club. Hij had woedend moeten reageren, Onana in zijn hok moeten stoppen en respect moeten eisen. In plaats daarvan heeft hij de persoonlijkheid van iemand wiens vertrouwen en autoriteit totaal geschonden zijn."

Ook denkt Carragher dat het graf van Maguire gegraven is toen Cristiano Ronaldo voor de tweede keer bij de club arriveerde. "Ineens verschenen er berichten over een machtsstrijd in de kleedkamer", aldus Carragher. "Toen kwam de ondermijning van Maguire in een stroomversnelling." Ronaldo vertrok afgelopen winter bij United. De aanvoerdersband ging deze zomer naar Bruno Fernandes.