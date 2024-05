Rentree van Joshua Brenet kwestie van tijd: ‘Een uitstekende speler’

Joshua Brenet staat op het punt om zijn rentree te maken op het voetbalveld. De dertigjarige verdediger, wiens contract werd ontbonden door FC Twente na een veroordeling, mag zich opmaken voor twee WK-kwalificatiewedstrijden met Curaçao. Bondscoach Dick Advocaat is blij met de komst van Brenet.

Brenet maakte in 2016 zijn debuut in het Nederlands elftal in de vriendschappelijke interland tegen België, toen hij in de rust mocht invallen voor Davy Klaassen. Vier dagen later deed hij negentig minuten mee in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg.

Door een versoepeling van de regels van de FIFA heeft Brenet echter de mogelijkheid om nu voor Curaçao uit te komen. De verdediger maakt daar gebruik van en is door Advocaat bij de groep gehaald voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Barbados (6 juni) en Aruba (9 juni).

“We weten allemaal wat er gebeurd is, daar ga ik niet meer op in, maar ik heb hem erbij genomen omdat het een uitstekende speler is, die Curaçao heel goed kan gebruiken", legt Advocaat uit bij ESPN.

“Daarnaast kan hij in de groep een hele bepalende rol spelen. Het is heel belangrijk dat de sfeer goed is. In de kleedkamer, maar ook op het veld", aldus Advocaat, die nog wel in gesprek gaat met Brenet. "We gaan een kop koffie drinken."

Naast Brenet hoopt Advocaat ook nog op de komst van Justin Kluivert (AFC Bournemouth) en Tahith Chong (Luton Town). “Ik verwacht een gemotiveerde groep. Want je kan het niet meer alleen met elf spelers doen.”

Advocaat verbleef al met zijn selectie in Turkije en verzamelde zich dinsdagochtend in de buurt van Schiphol om af te reizen naar Curaçao. "De teamgeest en agressiviteit in het elftal zijn goed. Dat komt volledig uit henzelf", aldus Advocaat.

"Het belangrijkste is dat ze allemaal graag willen en dat geeft een goed gevoel. Het niveau viel me tot nu toe mee, ik had natuurlijk al wat beelden bekeken. Tegen redelijke ploegen bleven we redelijk overeind en waren we zelfs beter dan de tegenstander. Ik heb goede moed voor de komende wedstrijden."

