Rentree in Nederlands elftal aanstaande? 'Anders is m'n carrière niet geslaagd'

Justin Kluivert hoopt in de toekomst nog uit te mogen komen voor het Nederlands elftal. Dat vertelt de buitenspeler van AFC Bournemouth in gesprek met het Algemeen Dagblad. Kluivert speelde in 2018 twee interlands, maar kwam sindsdien nooit meer in actie voor Oranje.

Afgelopen zomer maakte Kluivert voor een kleine elf miljoen euro de overstap van AS Roma naar Bournemouth. Voor zijn nieuwe club speelde hij tot dusver 26 officiële duels, waarin hij 6 keer scoorde. Het grootste deel van zijn duels stond hij in de basis.

Bij het Nederlands elftal is Kluivert echter al enige tijd uit beeld. In 2018 speelde hij twee interlands: tegen Portugal (3-0 zege) en Peru (2-1 zege). Daar is het vooralsnog bij gebleven.

Ooit hoopt Kluivert het shirt van Oranje echter ooit weer te dragen. “Best vaak”, antwoordt de aanvaller op de vraag of hij nog veel aan het Nederlands elftal denkt. “Daar ga ik niet over liegen.”

“Ik heb een mooie leeftijd om die route weer op te pakken. Het EK wordt lastig als je er lang niet bij hebt gezeten, maar ik geef nooit op omdat ik weet wat ik in mijn mars heb. Als ik nu naar het Nederlands elftal kijk, zie ik heel goede spelers, matties met en tegen wie ik gespeeld heb ook, maar ik zie niet in waarom ik van ze zou moeten schrikken.”

“Ik ben pás 24, kan nog veel beter worden en ik wil weer voor Oranje spelen”, gaat Kluivert verder. “Ik heb veel tegen de stroom in gezwommen, maar ik voel nu dat ik de wind eindelijk mee heb. Het lijkt me prachtig om erbij te komen en te concurreren met de top van Nederland. Uitdagingen waar ik van hou en hier nu keihard voor werk.”

Daarom legt hij de lat hoog voor zichzelf, als het over het restant van zijn carrière gaat. “Ik vind dat ik het shirt van Oranje weer moet dragen en dat mijn carrière anders niet geslaagd is. Met mijn kwaliteiten moet ik er zo instaan, vind ik.”

