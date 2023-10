Rensch staat met opvallende conclusie lijnrecht tegenover de media

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 08:50 • Wessel Antes

Waar de media na de remise met AEK Athene (1-1) oordeelden dat Ajax defensie kwetsbaar is, is Devyne Rensch van mening dat de Amsterdammers in Griekeland als team goed verdedigd hebben. Dat zegt de twintigjarige verdediger in gesprek met de NOS. Daarbij complimenteert Rensch teamgenoot Jay Gorter in het bijzonder.

Met name Josip Sutalo en Gastón Ávila moesten het in de media ontgelden na de wedstrijd tegen AEK, maar Rensch is zeer mild over het optreden van Ajax. “Hier uit spelen is lastig. Je weet dat hun publiek er negentig minuten achter gaat staan, met lasers, noem het maar op.”

Zelf ondervond Rensch ook problemen met laserpennen, veroorzaakt door de fans van AEK. “Ik had er een keer last van bij het ingooien, en toen Stevie (Steven Bergwijn, red.) de penalty nam zag ik er wel honderd. Daar moet je mee dealen. Ik denk dat we de wedstrijd hadden kunnen killen.”

Rensch ziet een stijgende lijn bij Ajax, zelfs achterin. “Ik vind dat het wel veel beter gaat dan eerst. We krijgen veel kansen tegen, maar als we de wedstrijd sneller killen maken we het onszelf wat makkelijker. Jay Gorter heeft ons gered, maar ik vind dat we als team goed hebben verdedigd.”

Dat veel teamgenoten nog moeten acclimatiseren in Amsterdam is logisch volgens Rensch. “Het Ajax-spel is anders dan bij hun vorige clubs, dat is even wennen. Dat moet erin komen, en dat gebeurt steeds meer. Ajax wil af en toe een-op-een verdedigen en hoog druk zetten. Het gaat beter, je ziet spelers wennen, de communicatie gaat beter.”

De woorden van Rensch staan haaks op de meningen in de media. Met name Ávila moet het ontgelden na het gelijkspel in Athene. “Dat is serieus een grote grap. Met Ávila kun je niet centraal achterin spelen, dat is levensgevaarlijk. Of als linksback, of helemaal niet spelen”, concludeerde Kenneth Perez na afloop bij ESPN.

In de ochtendkranten kwam ook zijn collega Sutalo aan bod. “Opbouwend en verdedigend was het dramatisch. De gasten stonden geen moment compact. En het aantal lange ballen dat bij een tegenstander aan kwam, was verbijsterend”, schrijft journalist Mike Verweij in De Telegraaf.