De populaire podcast Kieft Jansen Egmond Gijp moest het deze week met een uitgeklede bezetting doen. Van de vier vaste stemmen waren er maandag slechts twee aanwezig. Zoals gebruikelijk ontbrak Rob Jansen, maar ook René van der Gijp liet verstek gaan.

“Nou ja kijk, de afwezigheid van Rob valt al lang niet meer op,” sneert Wim Kieft. “Ik bedoel, die is er zo vaak niet.”

Van der Gijp is met zijn vrouw Minouche op vakantie, een zeldzaamheid volgens zijn collega’s. “René gaat nooit langer dan een week. Twee keer een week, dat is de concessie die hij doet aan zijn vrouw Minouche,” aldus Kieft. "Ze zijn op Sardinië."

Van der Gijp zit eigenlijk niet zo te wachten op buitenlandse tripjes. “René houdt eigenlijk helemaal niet van vakantie”, stelt Michel van Egmond.

Kieft nuanceert dat: “Nee, hij houdt wel van vakantie, maar dan liever thuis in zijn eigen tuin.” Toch werd hij deze zomer overgehaald. “Hij is nu op Sardinië. Al die voetballers gaan naar Sardinië of Ibiza. Het noorden van Sardinië is echt een hotspot.”

Kieft refereert aan een vakantiefoto die hij voorbij zag komen. “Ik zag een foto van Virgil van Dijk en Kevin de Bruyne. En weet je wie er in het midden stond?” Van Egmond hoefde niet lang na te denken. “Ja, de niet meer zo heel dikke Ronaldo.”

Volgens Kieft had de Braziliaanse legende het prima naar zijn zin. “Hij is afgevallen. Hij had het wederom enorm naar zijn zin. Heel mooi daar.”