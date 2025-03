René van der Gijp wordt uit de documentaire voor Louis van Gaal geknipt, zo onthult de oud-rechtsbuiten maandag met een knipoog aan tafel bij Vandaag Inside op SBS 6. Van Gaal kon de bijdrage van Van der Gijp absoluut niet waarderen.

"Er was mij gevraagd of ik mee wilde werken aan een documentaire over Louis van Gaal," begint Van der Gijp in de talkshow. "Dat vind ik hartstikke leuk, want ik heb met hem gevoetbald."

Wilfred Genee vraagt of Van der Gijp er echt tijd in had gestoken. "Tijd in gestoken? Ik was naar de kapper gegaan, ik had een nieuwe broek en een nieuw overhemd gekocht. Ik denk: ik moet goed voor de dag gekomen", knipoogt de oud-international.

Van der Gijp beantwoordde op camera enkele vragen over Van Gaal. "Toen had die man het materiaal aan Louis laten zien in Portugal," vervolgt Van der Gijp. "Ik had gezegd dat ik hem niet heel serieus nam als voetballer. En toen heeft hij die gozer tien minuten achterna gezeten in de tuin, haha! Dus ik word er uitgeknipt nu."

"Die jongen vroeg aan mij: namen jullie Van Gaal heel serieus als voetballer? Ik speelde natuurlijk met Ruud Geels, Geert Meijer, Gerard van der Lem, Dick Advocaat, Wim Suurbier. Wij namen hem niet zo serieus."

Johan Derksen vindt de houding van Van Gaal stuitend. "Als je een goede documentaire wil maken, moet je niet afhankelijk zijn van de hoofdpersoon als eindredacteur", aldus Derksen. "Want dan krijg je een promotiefilm voor Louis van Gaal."

"Een docu wordt mooi als er ook wat verrassende andere geluiden naar voren komen", besluit Derksen.